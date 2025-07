Tour de France 2025, la tappa di domani: Mantes-La-Ville - Parigi Champs-Élysées. La passerella con l'ultima volata

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 21.a tappa del Tour de France 2025: Mantes-La-Ville - Parigi Champs-Élysées

La ventunesima tappa del Tour de France 2025 è la Mantes-La-Ville – Parigi Champs-Élysées, in programma domenica 27 luglio. La lunghezza è di 132,3 km, con un dislivello di 1.100 metri. Torna a chiudersi la Grande Boucle nella tradizionale cornice dei Campi Elisi a Parigi, dopo aver saltato un turno lo scorso anno a causa delle concomitanti Olimpiadi nella capitale francese (nel 2024 l’ultima tappa si svolse eccezionalmente a Nizza, con una cronometro). E gli ingredienti sono sempre quelli tradizionali: passerella finale ma gara vera nel centro di Parigi, con arrivo adatto ad una volata, l’ultima e la più prestigiosa.

Percorso della ventunesima tappa: Mantes-La-Ville – Parigi Champs-Élysées

Fonte: Tour de France

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si parte da Mantes-La-Ville, località ad una cinquantina di chilometri da Parigi e situata nel dipartimento degli Yvelines. I corridori percorreranno le strade di campagna nell’Île-de-France toccando anche località come Versailles, prima di entrare a Parigi affrontando anche la Côte de la Butte Montmartre nell’omonimo quartiere. E, ovviamente, gli Champs-Élysées che faranno da sfondo al traguardo e alla pressoché scontata volata finale.

Altimetria della ventunesima tappa

Fonte: Tour de France

Tappa pianeggiante, con due modeste salite nella prima parte del percorso prima dell’entrata a Parigi superati una cinquantina di chilometri dal via, e dove i corridori dovranno inerpicarsi per tre volte sullo strappo in pavé nel quartiere di Montmartre. Il finale, infatti, è un circuito di 6,8 km da fare tre volte con l’iconico traguardo sugli Champs-Élysées.

Cronoprogramma della ventunesima tappa

La partenza ufficiale della ventunesima tappa è fissata per le 16:10. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 16:25 (c’è tutto il tempo per i tradizionali brindisi dei vincitori). Ad una andatura media di 41 km/h i corridori raggiungeranno la cima della prima salita della giornata, la Côte de Bazemont, alle ore 16:40 e poi della Côte du Pavé des Gardes alle 17:32.

Quindi, sempre alla stessa andatura media di 41 km/h, l’ingresso a Parigi per le 17:41, passando quattro minuti dopo accanto alla Tour Eiffel e alla 17:51 davanti al Louvre. Alle 17:55 il primo passaggio sulla linea del traguardo, con la salita di Montmartre la cui sommità verrà raggiunta alle 18:37, alle 19:02 e alle 19:26. Arrivo conclusivo del Tour de France 2025 previsto per le ore 19:35.

Salite della ventunesima tappa

Tre le salite di quest’ultima tappa, tutte di quarta categoria: la Côte de Bazemont (1,7 chilometri con pendenze medie del 7%), la Côte du Pavé des Gardes (700 metri al 9,7%) e la Côte de la Butte Montmartre, strappo di 1,1 km in pavé con una media del 5,9%.

Dove vedere la ventunesima tappa del Tour de France

Quest’ultima tappa del Tour è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.