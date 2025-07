Inter al raduno, cos'è successo all'arrivo di Calhanoglu e la richiesta ad Ausilio

Primo giorno di lavoro ad Appiano Gentile per i nerazzurri, assenti giustificati Taremi e Frattesi, domenica primo test contro l'Under 23 di Vecchi

Il primo ad arrivare, ad alba appena sorta, è stato Chivu. Il tecnico dell’Inter ha voluto dare il buon esempio nel primo giorno di raduno dei nerazzurri alla Pinetina. Smaltite le scorie di una stagione da montagne russe e le fatiche supplementari del Mondiale per club, i vicecampioni d’Italia e d’Europa sono pronti ad affrontare le prossime sfide.

Assenti Taremi e Frattesi

Solo due gli assenti, ma giustificati: Mehdi Taremi (la società gli ha concesso il permesso) e Frattesi, ancora out dopo l’intervento all’ernia inguinale. Se il bomber iraniano potrebbe andar via quanto prima (non rientra più nel progetto) per il centrocampista – di cui Chivu ha profonda stima – si parla invece di rinnovo fino al 2030.

Applausi per Calhanoglu

Il primo ad arrivare, poco dopo le 7.30 è stato il neo acquisto Luka Sucic, seguito dai fratelli Esposito e da Mkhitaryan, poi è toccato ad Acerbi alle 8.45. Alle 9.30 invece è stato il turno di Federico Dimarco, preceduto di pochi minuti dal capitano Lautaro Martinez. Tanti i tifosi presenti all’esterno che hanno applaudito anche Calhanoglu, giunto al centro sportivo intorno alle 10. Dimenticati veleni e disguidi, sancita la pace pubblica con Lautaro il turco vuol riprendere da dove aveva lasciato.

Si sono visti ad Appiano anche Sebastiano e Pio Esposito. I due fratelli, dopo aver svolto i test medici hanno lasciato il ritiro nerazzurro. Quando a varcare i cancelli della Pinetina è stato il ds Ausilio è partito subito il coro dei tifosi: “Portaci Lookman“.

Il programma dell’Inter

Tra oggi e domani i calciatori svolgeranno i test medici di rito. Domenica 3 luglio andrà in scena un primo test amichevole contro la nuova Inter Under 23 targata Stefano Vecchi. L’Inter poi lavorerà al BPER Training Centre e ha in programma tre amichevoli, la prima l’8 agosto allo Stade Louis II di Montecarlo contro il Monaco, a seguire martedì 12 agosto all’U-Power Stadium di Monza contro i brianzoli appena retrocessi in Serie B. L’estate interista si chiuderà sabato 16 agosto al San Nicola di Bari con la sfida contro i greci dell’Olympiakos, prima di iniziare ufficialmente la stagione lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.