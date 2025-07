Inter, Calhanoglu chiude il caso: il rapporto con Lautaro e la scelta di Chivu. Ma l’amico rivela: “È stato ingannato”

La telenovela è finita: Hakan Calhanoglu rimane all'Inter ed è già ad Appiano Gentile per i test. Ora c'è un rapporto da risanare con il capitano Lautaro

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

E alla fine, Calhanoglu rimane all’Inter. La telenovela attorno a un possibile addio del centrocampista turco si chiude con un nulla di fatto, nonostante nelle ultime settimane non si fosse parlato d’altro. Il raduno ad Appiano Gentile dei nerazzurri è in programma per sabato, ma il turco già da questa mattina è rientrato nel centro sportivo per svolgere i vari test medici. Se dal lato mercato l’allarme è rientrato, ora bisognerà risanare la frattura con il capitano Lautaro Martinez, colui che con le sue dichiarazioni dagli Stati Uniti aveva fatto scoppiare il caso.

Calhanoglu-Lautaro, un rapporto da risanare

“Qui bisogna cambiare qualcosa, lottiamo per una maglia molto importante e dobbiamo dare un messaggio: chi vuole restare, resta con noi. Chi non vuole restare, vada via”: queste le parole dell’argentino che avevano fatto tremare l’ambiente nerazzurro dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Parole sostenute dallo stesso presidente Marotta che ha subito fatto i nomi: “Non l’ha detto lui ma lo dico io, il discorso è riferito a Calhanoglu”. Il turco era rimasto in silenzio e la risposta social era arrivata “tramite” la moglie.

Un primo passo di riavvicinamento c’è stato all’inizio di luglio quando i due hanno avuto una telefonata dove Lautaro ha provato a spiegare il contesto delle sue parole, ma la pacificazione completa era ben lontana. Ora basta parole, serviranno i fatti per saldare nuovamente due pedine importantissime dello spogliatoio dell’Inter. Il ritiro estivo sarà l’occasione perfetta per chiarirsi e mettersi alle spalle tutto quello che è successo.

Calhanoglu non è più intoccabile con Chivu

In tutto questo scenario però, sarebbe anche ora di tornare a parlare di calcio. Anche perché, Calhanoglu è centrale nelle gerarchie di Chivu, che sono però più flessibili rispetto a quelle di Simone Inzaghi. Se con l’ex Lazio Calhanoglu era intoccabile e fondamentale, la sua assenza si sentiva parecchio, con l’ex difensore le cose potrebbero cambiare. Chivu ragiona sul 3-4-2-1 e il centrocampista dovrà co-gestire la cabina di comando della squadra, alla pari con un compagno di reparto come Sucic, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Zielinski: la concorrenza non manca.

“Fernbahce? L’hanno messo in mezzo”

Nella situazione Calhanoglu, si inserisce anche un suo amico dalla Turchia con un’accusa importante. L’ex calciatore e opinionista Umit Karan, ai microfoni dell’emittente turca Ekol TV Spor Bulteni, ha affermato: “Mi ha detto chiaramente: ‘Sono nato tifoso del Galatasaray, morirò tifoso del Galatasaray’. Fenerbahce? L’hanno messo in mezzo. Alcuni incontri sono stati strumentalizzati”. Infatti negli scorsi giorni, oltre al Gala, sono spuntate voci circa un incontro con il presidente della squadra allenata da Mourinho. Ma il tentativo fin dalla partenza era impossibile da realizzare e Karan ipotizza una strumentalizzazione politica calcistica, dato che in autunno ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Fenerbahce.