Inter, tutti contro tutti: la moglie di Calhanoglu replica a Lautaro e Marotta, parole di fuoco

Le dichiarazioni di Lautaro, con il sostegno di Marotta, hanno fatto esplodere la polveriera in casa Inter: la replica della moglie di Calhanoglu non si è fatta attendere

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La polveriera in casa Inter è esplosa. “Ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Chi vuole restare per cose importanti, deve restare. Chi non vuole, arrivederci”: così Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’eliminazione al Mondiale per Club agli ottavi contro il Fluminense. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web in pochissimi minuti e che certificano il momento difficile dei nerazzurri, partito dalla doppia delusione nel finale di stagione tra campionato e finale di Champions League.

Ci hanno messo poco anche ad arrivare al presidente dell’Inter Beppe Marotta che ha subito chiarito la situazione con grande fermezza a sostegno del proprio capitano: “Le sue sono parole da capitano, condivise dalla società. Immagino si riferisse a Calhanoglu, con cui parleremo. Ha dato tanto e va ringraziato, ma è tempo di fare chiarezza”. E ora è un tutti contro tutti nella sponda nerazzurra di Milano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calhanoglu, l’assenza al Mondiale per Club non convince

Il centrocampista turco, attaccato da Lautaro con il sostegno di Marotta, ha saltato tutto il torneo negli Stati Uniti. La motivazione ufficiale è un problema fisico che si porta dietro dalla finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Ha comunque seguito la squadra negli States, aveva ricominciato ad allenarsi, ma prima della partita dei gironi contro il River Plate ha dato di nuovo forfait per un risentimento al soleo. L’Inter vince comunque contro gli argentini, ma è solo un breve prolungamento della polveriera.

Il messaggio della moglie di Calhanoglu: “Persone non leali”

Calhanoglu dunque rientra in anticipo dal ritiro della squadra e il giorno prima della partita contro il Fluminense la moglie posta una storia di loro due insieme al mare. Una foto che ha fatto a storcere il naso in molti in casa Inter, e probabilmente è stato questo a scatenare l’ira di Lautaro e Marotta. Il turco non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla situazione, ma la risposta della moglie non si è fatta attendere. In mattinata infatti ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram questo messaggio: “Alcune persone non sono leali a te. Sono leali al loro aver bisogno di te. Una volta che i loro bisogni cambiano, lo stesso vale per la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un buon cuore, Hakan. Tutte le cose belle tornano e si moltiplicano”.

Fonte: Sinem Calhanoglu Instagram

Calhanoglu e il flirt con il Galatsaray

Il riferimento alle parole di Lautaro e Marotta è particolarmente evidente. Ma da dove nasce tutto? La singola foto al mare non può scatenare un putiferio del genere. Da giorni Calhanoglu lancia segnali d’addio pubblicamente. A oggi, l’ipotesi più accreditata è quella che lo porterebbe al Galatasaray. I turchi sono tornati in Champions League stanno costruendo una squadra importante per competere, vedi l’acquisto di Sané. Il centrocampista dell’Inter flirta davanti a tutto con un altro club.

L’ultima uscita poco prima della sfida dell’Inter nel Mondiale per Club: “Oggi siamo qui per festeggiare Ozkacar in un momento speciale. Per quanto riguarda il mio futuro, spero che qualsiasi cosa succeda sia per il meglio. Se è destino, accadrà, inshallah [Se Dio lo vorrà, ndr]”. Così aveva detto intercettato dalla stampa locale al matrimonio del compagno di nazionale e amico Cenk Özkaçar. Parole che alla vigilia di una partita così importante, in un contesto tutt’altro che sereno, possono destabilizzare lo spogliatoio, come è successo.