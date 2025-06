Inter, Calhanoglu dalla Turchia alimenta le voci sull’addio: la risposta sul Galatasaray fa tremare i tifosi nerazzurri

Tornato in patria per un matrimonio, il centrocampista non ha smentito le notizie sul suo possibile passaggio al club di Istanbul

Nessuna smentita, anzi: dalla Turchia Hakan Calhanoglu non nega la possibilità di dire addio all’Inter e di trasferirsi al Galatasaray, tenendo così vivo il tema della sua partenza tra i tifosi nerazzurri.

Inter, il messaggio dalla Turchia di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu parla dalla Turchia dell’interesse del Galatasaray e fa capire, di fatto, di voler lacsiare l’Inter e approdare nel club turco. Le indiscrezioni sul possibile addio del centrocampista si erano susseguite senza che il regista nerazzurro prendesse posizione: negli ultimi giorni, però, anche questo tabù è stato violato.

Calhanoglu non smentisce le voci sul Galatasaray

Calhanoglu, attualmente infortunato e indisponibile per il Mondiale per club, è tornato in Turchia per partecipare al matrimonio del compagno di nazionale Cenk Özkaçar. Intercettato dalla stampa locale, gli è stato chiesto ovviamente del suo possibile passaggio al Galatasaray. Sibillina la risposta del giocatore: “Quel che è destino, accada. Inshallah”, ha risposto Calha, chiudendo con un intercalare tipico del mondo mussulmano, traducibile in “se Dio vuole”. Insomma, la frase di Calhanoglu può essere interpreatata in diversi modi ma non di certo come una smentita.

Le reazioni degli interisti

L’uscita di Calhanoglu ha ovviamente fatto rumore all’interno del mondo nerazzurro: sui social sono tanti i tifosi dell’Inter che hanno reagito con timore o fastidio alla frase pronunciata quest’oggi dal giocatore. “Ma direi chiaramente che vuole andare via…”, l’interpretazione su X di Colacig. “Più dichiarazioni e volontà di Dio che partite importanti giocate senza paura: regaliamolo e togliamocelo dalle scatole che c’è vita anche senza sto chiacchierone”, il duro commento di Il Chivuiano.

“Più dichiarazioni che soldi, cacciate ‘sti 30 milioni”, aggiunge Emanuele, rivolgendosi direttamente al Galatasaray. “Stai pure lì, basta che arriva il bonifico di 28 milionazzi in sede. Non rimarrai nella storia dell’Inter. Sei uno scarto del Milan, ficcatelo in testa”, commenta Scompy. “Commovente. Quando se ne va?”, domanda Shahrazad. “Porta i soldi”, la richiesta di Elle.