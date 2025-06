Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 30 giugno 2025: c'è Inter-Fluminense in chiaro

Calcio e tennis protagonisti con Wimbledon e Mondiale per club in onda oggi

La giornata odierna propone una ricca offerta per gli appassionati di calcio e tennis, con eventi live da non perdere trasmessi sui canali più seguiti. Per il tennis è in corso l’attesissimo torneo di Wimbledon, con la prima giornata di partite che si susseguono già dalle prime ore del pomeriggio. Gli incontri del prestigioso slam britannico sono offerti in esclusiva su piattaforme pay, a testimonianza dell’alto livello e della qualità della competizione. Da segnalare la copertura garantita da Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, a disposizione degli appassionati in più finestre orarie per seguire da vicino la fase iniziale del torneo.

Il calcio, invece, propone un appuntamento di rilievo internazionale: la gara tra Inter e Fluminense valida per il Mondiale per club Usa 2025. L’evento, trasmesso in chiaro su Canale 5, offrirà a tutti la possibilità di seguire la sfida tra le compagini più forti provenienti da diversi continenti. L’incontro di stasera rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio italiani e non solo, mettendo in vetrina la qualità e la competitività del torneo mondiale per club.

Una giornata intensa, dunque, con un’offerta variegata di eventi sportivi per soddisfare le più diverse passioni e gusti.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

CALCIO

21:00 Inter – Fluminense, Mondiale per club Usa 2025 (Canale 5, in chiaro)

TENNIS

12:00 1a giornata Wimbledon (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

1a giornata Wimbledon (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Arena) 14:30 1a giornata Wimbledon (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

