Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Fluminense-Chelsea in chiaro, Tour e Wimbledon

Oggi il palinsesto televisivo sportivo italiano propone una ricca varietà di appuntamenti dedicati agli appassionati di diverse discipline. Tra gli eventi più seguiti spiccano senza dubbio le sfide di calcio, con il Mondiale per club Usa 2025 che vede affrontarsi Fluminense e Chelsea, trasmesse sia su Canale 5 in chiaro sia su DAZN con la formula pay. Interessante anche il calcio femminile con la partita tra Germania e Danimarca valevole per gli Europei Svizzera 2025 in onda su Rai Sport, visibile gratuitamente. La giornata propone inoltre una fitta agenda di match di tennis dal prestigioso torneo di Wimbledon, con diversi incontri dei quarti di finale maschili e femminili trasmessi sulle reti Sky Sport (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Sport Arena), tutti con accesso a pagamento.

Non mancano poi gli appassionati di ciclismo, in particolare del ciclismo femminile con la 3a tappa del Giro d’Italia Women fra Vezza d’Oglio e Trento trasmessa su Rai Sport e Rai 2 in chiaro, e del Tour de France con la 4a tappa Amiens-Rouen disponibile su Rai 2 e Eurosport in chiaro.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

18:00 Europei Svizzera 2025: Germania-Danimarca (Rai Sport, gratuito)

18:00 Europei Svizzera 2025: Germania-Danimarca (Rai Sport, gratuito)
21:00 Mondiale per club Usa 2025: Fluminense-Chelsea (Canale 5, gratuito)

21:00 Mondiale per club Usa 2025: Fluminense-Chelsea (Dazn, pay)

Calcio femminile

Ciclismo

13:00 Tour de France, 4a tappa Amiens-Rouen (Eurosport, gratuito)

13:00 Tour de France, 4a tappa Amiens-Rouen (Eurosport, gratuito)
14:45 Tour de France, 4a tappa Amiens-Rouen (Rai 2, gratuito)

Ciclismo Femminile

12:45 Giro d’Italia Women, 3a tappa Vezza d’Oglio-Trento (Rai Sport, gratuito)

12:45 Giro d'Italia Women, 3a tappa Vezza d'Oglio-Trento (Rai Sport, gratuito)
14:00 Giro d'Italia Women, 3a tappa Vezza d'Oglio-Trento (Rai 2, gratuito)

Tennis

12:00 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

12:00 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Tennis, pay)
12:00 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport 1, pay)

12:00 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Arena, pay)

14:00 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Mix, pay)

14:30 Wimbledon, 1^ Quarto Di Finale Maschile (Sky Sport Tennis, pay)

14:30 Wimbledon, 1^ Quarto Di Finale Maschile (Sky Sport 1, pay)

16:30 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

17:30 Wimbledon, 2^ Quarto Di Finale Femminile (Sky Sport 1, pay)

18:30 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

20:30 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport Tennis, pay)

20:30 Wimbledon, 9a giornata (Sky Sport 1, pay)

