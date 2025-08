Hakimi, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex giocatore dell’Inter: rischia 15 anni per l’accusa di stupro. La posizione del PSG

L’ex giocatore nerazzurro ne guai con la giustizia francese per un episodio che risale al 2023: la Procura di Nanterre ha chiesto il rinvio a giudizio ma ora la parola spetta al giudice istruttore

Achraf Hakimi nei guai con la giustizia francese. L’ex giocatore dell’Inter, ora al PSG, rischia una condanna a 15 anni se dovesse essere ritenuto colpevole di stupro. Un caso che sta agitando la Francia e rischia di creare uno scossone anche nel team di Luis Enrique.

Il caso Hakimi

La Procura di Nanterre ha chiesto il rinvio a giudizio di Achraf Hakimi, l’ex giocatore dell’Inter rischia una condanna a 15 anni per l’accusa di stupro. Ora a decidere sul futuro del calciatore sarà il giudice istruttore che ha l’ultima parola sul caso e sulla scelta di confermare o meno i termini dell’accusa.

L’accusa per l’ex Inter

Il caso fa riferimento a un episodio avvenuto nel 2023 dopo la segnalazione di una razza di 24 anni che ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dal giocatore nella sua casa di Parigi. Hakimi, secondo le ricostruzioni, non prse parte alla trasferta del PSG a Marsiglia e approfittando dell’assenza della moglie (l’attrice spagnola Hiba Abouk) e dei suoi figli in vacanza a Dubai, avrebbe ospitato nella sua casa di Parigi la 24enne pagandole anche il tragitto con Uber. Secondo le accuse della donna, il giocatore l’avrebbe prima forzata a baciarlo e poi l’avrebbe aggredita sessualmente.

La difesa del giocatore

A commentare la notizia è stata l’avvocata di Hakimi, Fanny Colin che ha ribadito con forza l’innocenza del suo assistito: “Quelle della Procura di Nanterre sono richieste incomprensibili e insensate alla luce degli elementi emersi che dimostrano come queste accuse siano frutto di menzogne da parte della donna che ha presentato la denuncia. Rimaniamo sereni e se le richieste dovessero essere accolte, faremo ricorso e lotteremo fino alla fine perché la verità possa venire aagalla. Hakimi non ha fatto nulla di male e non ha niente di cui rimproverarsi”.

La posizione del PSG

Sulla vicenda non c’è stato nessun intervento ufficiale da parte del Psg con la società francese che sta aspettando l’evolversi della situazione e le decisioni da parte della giustizia francese. Proprio nel corso di quest’estate però il club transalpino ha rivelato di non aver nessuna intenzione di fare operazioni sul mercato alla ricerca di una possibile alternativa ad Hakimi con Luis Enrique che stravede per il giocatore. Ma alla luce degli ultimi eventi, che potrebbero avere un epilogo dopo la fine della sessione estiva di mercato, il PSG potrebbe tornare sui suoi passi.