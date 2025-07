Juventus, Kolo Muani ora è la priorità: affondo con il Psg, Vlahovic aspetta il Milan, i tifosi rivogliono Chiesa

I bianconeri non aspetteranno la cessione del serbo, parte la trattativa serrata per l'attaccante francese: e sul web si diffonde la "strana" idea di un possibile ritorno dell'ormai ex Liverpool

C’è da munirsi di pazienza, da quando il calciomercato dura due mesi e più; ne serve una robusta dose quando la propria squadra dovrà ancora una volta cambiare volto, e molte trattative verranno portate fino all’ultimo minuto per “abbassare” pretese e prezzi vari. E’ senza dubbio il caso della Juventus.

Juventus-Vlahovic, tutto rinviato

Anche i meno interessati alle cose di calcio, infatti, sanno che i bianconeri hanno assoluta necessità di cedere Dusan Vlahovic, ricavandone una cifra tra i 20 ed i 25 milioni per non ascrivere una minusvalenza a bilancio. Attualmente, l’unica squadra interessata al serbo, e che molto probabilmente busserà alla porta della Continassa soltanto dopo ferragosto, è il Milan. Ma Comolli non tratterà sul prezzo, cosa che andrebbe a discapito esclusivamente del giocatore, il quale rischierebbe di restare fuori dai giochi almeno fino a febbraio, proprio nell’anno del Mondiale.

Kolo Muani obiettivo Juventus

Ma non sarà possibile aspettare fino a fine agosto per trovare il “sostituto” del centravanti serbo, perché i buoi potrebbero essere abbondantemente scappati dalla stalla. La problematica è semplice: Kolo Muani piace a Tudor, la Juve piace a Kolo Muani che vorrebbe tornare a Torino dopo aver iniziato la preparazione con il Psg, salvo venir messo fuori rosa da Luis Enrique. L’attaccante francese piace molto in Premier League, dove non avrebbero problemi a sborsare per intero la cifra richiesta dai francesi: tra i 45 ed i 50 milioni.

Juve-Psg, ritmi serrati

Ergo, bisogna fare in fretta: e la Juventus ha deciso di muoversi a prescindere dal destino di Vlahovic, per aggiungere un’altra punta a Jonathan David appena presentato, e consentire al francese di integrarsi il prima possibile con i nuovi-vecchi compagni di squadra. Dunque, fa niente se Kolo Muani e Vlahovic si “sovrapporranno” per qualche settimana: non si puà certo rischiare di restare con una solo punta di ruolo, come successo nello scorso anno a causa del perdurante infortunio di Milik. Da Torino si insiste su un prestito con diritto di riscatto o con un obbligo non ovvio da raggiungere, il Psg vuole la cessione a titolo definitivo. I contatti tra le parti sono quotidiani e l’urgenza cresce in casa Juventus.

Juventus, ipotesi Chiesa

Nel frattempo, tra i tifosi fa capolino una suggestione, visto che il nome di Jadon Sancho sembra allontanarsi sempre di più: si tratta di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Pochi giorni fa, Luca Toni ha detto che “dovrebbe tornare alla Juventus“, e l’ipotesi ha fatto capolino sul web bianconero incontrando pareri contrastanti. Valter è categorico: “Un ex calciatore!!!”. Così come Tony: “Se non lo cerca nessuno ci sarà un motivo ormai dopo l’infortunio è diventato un giocatore normalissimo ma vuole lo stesso lo stipendio da top player credo che neanche in nazionale sarà chiamato”. E Colin allo stesso modo: ” Ma anche no…“.

Chiesa, i tifosi si dividono

Raffaele invece è favorevole: “Se la Juve riprendesse Chiesa farebbe un’ottima cosa….che poi mancano : un forte centrocampista e un forte difensore, sono d’accordo…..in ogni caso basta vendere : Koop, Gonzales, Luis e perché no, McKennie, sarebbe ottimo. Terrei Miretti ch’è giovane e anche Mbangula”. Anche Gualtiero è per il sì: “Per me Chiesa è più forte di Sancho….Ora credo abbia anche molta voglia di rivincita”. Anche Angelo è possibilista: “Perché no speriamo può essere utile per noi“.