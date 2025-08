Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, morsa da uno squalo a Porto Rico: è in attesa del terzo figlio

La giornalista sportiva (ed ex finalista a Miss Italia) morsa alla coscia destra nelle acque antistanti la baia di Isla Verde: la corsa in ospedale e gli ultimi aggiornamenti.

Tra le varie disavventure che stanno colpendo la Nazionale azzurra di basket, attesa a fine mese dagli Europei a Cipro, ci mancava solo questa: la moglie di Danilo Gallinari, la bellissima Eleonora Boi, morsa da uno squalo a Porto Rico. Solo l’ultima di una serie di “guai” più o meno gravi, dalla leucemia di Achille Polonara al “problema fisico” di Donte DiVincenzo, alla stessa finale playoff raggiunta dal “Gallo” nel campionato portoricano, che ritarderà il suo arrivo in Europa, posticipato a pochi giorni prima dell’inizio della kermesse. Per fortuna, spavento a parte, le condizioni della giornalista sportiva (ed ex concorrente di Miss Italia) sono stabili. Ed è la cosa più importante.

Paura per Eleonora Boi: attaccata da uno squalo

Come riportato da diversi media del paese caraibico, territorio non incorporato degli Stati Uniti, Eleonora è stata attaccata ieri pomeriggio da uno squalo nelle acque antistanti la baia di Isla Verde, nel nord di Porto Rico, non lontano dal centro più importante dell’isola, San Juan, e dalla stessa Bayamon, dove Gallinari gioca per i Vaqueros, formazione che – anche grazie alle sue giocate illuminanti (negli ultimi mesi il Gallo è letteralmente rinato dopo essere rimasto senza squadra in NBA) ha raggiunto la finale del campionato. La Boi, incinta del terzo figlio, è stata morsa alla coscia destra.

Le condizioni della moglie di Danilo Gallinari

Trasferita immediatamente presso il Centro Medico Rio Piedras, lady Gallinari è stata curata e soccorsa in modo accurato e tempestivo. Come riportato dalle autorità portoricane, la giornalista è in condizioni stabili e non è in pericolo di vita. Si tratterebbe, insomma, di una ferita sotto controllo, anche se non sono stati specificati sui media locali il tipo di squalo coinvolto nell’attacco e l’estensione stessa della ferita, apparsa comunque molto profonda. Ovviamente, grande apprensione anche per Gallinari: il campione azzurro si è recato immediatamente in ospedale una volta avuta notizia della disavventura occorsa alla moglie.

Chi è Eleonora Boi, da Miss Italia al giornalismo

Sia il giocatore sia la giornalista non hanno ancora commentato l’accaduto. Trentanove anni compiuti lo scorso 22 luglio, cagliaritana doc e tifosa della formazione rossoblu, Eleonora Boi ha un passato da reginetta di bellezza (nel 2005 ha raggiunto le finali di Miss Italia) e un presente da giornalista sportiva: dopo aver ottenuto il tesserino lavorando presso l’ufficio stampa del comune di Cagliari, è entrata prima nella redazione di Sportitalia e poi in quella di Mediaset. Quindi l’incontro folgorante con Gallinari, il matrimonio e la decisione di seguirlo negli Stati Uniti. I due hanno già due figli: Anastasia, nata a dicembre del 2020, e Rodolfo nato a luglio del 2023.