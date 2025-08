Eleonora Boi e Danilo Gallinari, perché si trovavano a Porto Rico e come si sono conosciuti

Gallinari dallo scorso aprile milita nel massimo campionato portoricano: è il motivo per cui ritarderà ad aggregarsi alla nazionale in vista di EuroBasket 2025

Un grosso spavento e (si spera) nulla più. Ma Danilo Gallinari ed Eleonora Boi stanno passando ore decisamente complicate, complice il morso che uno squalo ha rifilato alla moglie del cestista di Graffignana (classe 1988) durante una nuotata nella acque di Porto Rico. Un episodio reso ancora più carico di tensione dal fatto che la giornalista e conduttrice sportiva si trovi in dolce attesa (aspetta il terzo figlio della coppia dopo Anastasia, nata nel 2020 e Rodolfo, venuto alla luce nel 2023). Sebbene siano stati fugati i maggiori pericoli sia per il feto che per la mamma, la paura è un sentimento che continua a prevalere, anche se col passare delle ore la situazione sembrerebbe essere andata normalizzandosi.

Perché si trovavano a Porto Rico? C’entra Danilo…

La coppia si trova a Porto Rico dallo scorso mese di aprile, quando è cominciata la stagione della Baloncesto Superior Nacional (BSN), ovvero la principale lega professionistica della nazione caraibica. Gallinari infatti lo scorso inverno ha accettato di unirsi ai Vaqueros de Bayàmon, uno dei club più vincenti dell’isola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ha fatto allo scopo di restare nei dintorni degli Stati Uniti, dove da anni si è stabilito in virtù delle sue 16 stagioni consecutive disputate in NBA (sperava di farne 17, ma per ora il proposito è stato rimandando almeno al prossimo autunno): da un lato la vicinanza con gli USA avrebbe potuto favorirne (nelle intenzioni) una chiamata da una delle 30 squadre NBA, dall’altra soprattutto gli consentiva di fare avanti e indietro con Eleonora e i figli, che sono rimasti a vivere proprio negli States.

In questi giorni d’estate, libera da impegni professionali, la moglie del Gallo l’ha raggiunto a Porto Rico (lui è impegnato nella serie di finale per l’assegnazione del titolo, motivo per cui non potrà aggregarsi al gruppo della nazionale italiana di basket almeno fino all’11 agosto, ma col rischio di ritardare di un’altra settimana) e si stava concedendo un bagno a Isla Verde, quando è stata attaccata da uno squalo.

Una love story lontana dai riflettori (italiani…)

Gli inizi della loro storia d’amore risalgono al 2017: si sarebbero conosciuti a una festa in Italia, durante una delle pause dell’intensa stagione NBA di Danilo (che all’epoca militava nei Denver Nuggets e che sarebbe passato di lì a poco ai Los Angeles Clippers).

Come nelle storie d’amore più belle, tra i due sarebbe subito scoccata la scintilla: Eleonora, di due anni più grande (è classe 1986), ben presto si è convinta a trasferirsi negli USA proprio per stare vicino al suo fidanzato, che ha sposato nel 2022 a Cagliari, tornando cioè sull’isola dove è nata. La sua carriera nel mondo del giornalismo l’ha portata a lavorare per le principali emittenti nazionali a livello sportivo (da Sportitalia a trasmissioni come Quelli che il calcio su Rai 2, arrivando a Mediaset con i post partita di Champions League su Premium), ma oggi Eleonora opera principalmente nel mondo social, seguitissima sui suoi account Instagram (oltre 750mila followers) e Twitch.