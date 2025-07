Ecco il listone dell'ItalBasket verso gli Europei: dentro DiVincenzo e Gallinari, fuori Mannion e Toté. E c'è pure Polonara

Il CT Pozzecco ha diramato l'elenco dei 18 convocati per il campo di Folgaria (più 6 riserve), dai quali sceglierà i 12 per EuroBasket. DiVincenzo e Fontecchio arriveranno solo a fine mese

Gianmarco Pozzecco stavolta è andato di fretta: mancano 39 giorni al via di EuroBasket, ma la lista dei convocabili azzurri è già stata consegnata a chi di dovere. E qualche sorpresa c’è scappata fuori, come logica voleva: ci sono Donte DiVincenzo (ma con asterisco) e Danilo Gallinari, c’è il nuovo prospetto sotto la lente Nba Saliou Niang e il suo alter ego Momo Diouf, ci sono sia Niccolò Melli che Stefano Tonut, ma un po’ a sorpresa mancano Nico Mannion, Riccardo Toté e Awudu Abass. E nella lista delle riserve, un posto il Poz l’ha riservato anche ad Achille Polonara. Che magari si aggregherà agli azzurri in una veste differente, tipo capitano non giocatore, impegnato a vincere una battaglia che vale più di una partita di basket.

L’ultimo ballo del Gallo, per DiVincenzo cauto ottimismo

Pozzecco un po’ ha stupito, ma nemmeno troppo. EuroBasket 2025 sarà l’ultimo ballo azzurro di Danilo Gallinari, che ha visto coronato (per ora) il proposito di vestire ancora la maglia della nazionale. E sarà nelle intenzioni anche il primo ballo di Donte DiVincenzo, autorizzato però ad aggregarsi alla comitiva azzurra a partire dal 30 luglio, giornata nella quale (si spera) la questione legata al passaporto sportivo si sarà risolta in modo favorevole (entro quella data è previsto il giuramento sulla Costituzione e qualche altro piccolo dettaglio).

Qualora non dovessero andare bene le cose a livello burocratico, nell’elenco delle riserve c’è spazio anche per Darius Thompson, un altro di quelli che per rendersi eleggibile negli anni passati ha dovuto fare i salti mortali: lui il passaporto italiano ce l’ha (ha sposato una brindisina qualche anno fa) e ha fatto sapere che se dovesse servire sarebbe ben felice di aggregarsi alla comitiva del Poz.

Un altro che non arriverà al camp di Folgaria prima del 30 luglio è Simone Fontecchio, ma solo perché questo prevedono gli accordi tra FIBA e NBA che i giocatori che giocano nella lega americana abbiano più tempo per le vacanze estive.

Mannion e Toté, due esclusioni che faranno discutere

A conti fatti, le sole esclusioni eccellenti vanno tutte nella direzione di Nico Mannion e Riccardo Toté. Mannion ha pagato un’annata ondivaga a Milano, dove ha inciso tanto (e bene) appena arrivato, salvo poi perdersi alla distanza. Pozzecco lo ha sempre tenuto dentro negli anni passati, stavolta ha preferito volgere lo sguardo altrove.

L’esclusione di Totè, reduce da una grande stagione a Napoli, è figlia dell’affollamento nel ruolo di centro, dove la preferenza del CT è ricaduta su Diouf e Caruso (e all’occorrenza anche Melli, Gallinari e Niang possono giocare da 5). Stesso discorso che potrebbe essere fatto per Abass, che in molti davano per sicuro nel lotto dei 12 convocati per EuroBasket.

Il borsino dei convocati: in 9 hanno un posto (quasi) assicurato

La lista di Pozzecco contempla oggi 18 giocatori più 6 riserve. La scrematura finale porterà appunto ai 12 che vestiranno la maglia azzurra nella competizione continentale, inseriti in un girone di ferro con Spagna, Grecia, Cipro, Bosnia e Georgia (le prime 4 avanzano agli ottavi).

Difficile fare previsioni sugli eventuali tagli da apportare a ridosso del torneo: sulla carta un posto assicurato dovrebbero averlo Melli, Gallinari, Pajola, Procida, Spagnolo, Fontecchio, Niang e Tonut, oltre a DiVincenzo (salvo imprevisti burocratici). Le altre tre slot se le giocano Spissu (pretoriano del Poz), Ricci, Caruso, Bortolani, Sarr, Diouf, Rossato, Severini e Akele, mentre Flaccadori, Tessitori, Baldasso e Vitali (oltre a Thompson e Polonara) sono stati inseriti nel gruppo dei “reperibili” in caso di necessità.

L’Italia aprirà la fase di lavoro a Folgaria il 23 luglio, disputando il primo test amichevole il 2 agosto con l’Islanda nel tradizionale appuntamento estivo con la Trentino Cup (il giorno dopo la finale contro Polonia o Senegal). A seguire due test con la Lettonia di Luca Banchi (9 e 21 agosto), la sfida revival di Atene 2004 contro l’Argentina (il 14 a Bologna) e il 22 agosto il match con la Grecia al Torneo dell’Acropoli, appena 6 giorni prima del confronto diretto nel girone eliminatorio. EuroBasket 2025 potrebbe essere l’ultima avventura di Pozzecco sulla panchina della nazionale: una medaglia continentale manca dal 2003, una medaglia in generale dal 2004 (l’argento olimpico), ma la concorrenza al solito sarà spietata.