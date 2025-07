Juventus, Nico Gonzalez in Arabia apre la via per Sancho: Weah saluta, Alberto Costa potrebbe restare

L'esterno argentino potrebbe accasarsi all'Al-Ahli: in arrivo offerta da 30 milioni. A centrocampo Douglas Luiz conteso da West Ham ed Everton: in caso di cessione, i bianconeri punterebbero tutto su Hjulmand, centrocampista svedese dello Sporting Fc

Parola d’ordine, prima cedere poi acquistare. La Juventus 2025/2026 sta lentamente prendendo forma, e può ormai dirsi che Francisco Conceicao sia il “secondo acquisto” dopo quello di Jonathan David. Un prestito riscattato e un parametro zero: ora si passa al “mercato” vero e proprio.

Juventus, Nico Gonzalez verso l’Al Ahli

Sul fronte cessioni, sono quattro i nomi in rampa di lancio: Nico Gonzalez, Weah, Alberto Costa e Douglas Luiz. Uscite che saranno propedeutiche ad altrettante entrate (almeno sperano i tifosi bianconeri), che per ora rimangono sullo sfondo. L’esterno argentino ex Fiorentina sembra quello più vicino a dire addio; la Juventus aveva dato mandato ad Alessandro Moggi per trovargli una sistemazione in Arabia, missione a quanto pare quasi completata. L’argentino “pesa” attualmente a bilancio per circa 25 milioni, oltre ai 5 lordi di stipendio: l’Al-Ahli starebbe per recapitare un’offerta di 30 milioni, che la Juve accetterebbe subito facendo anche una piccola plusvalenza.

Sancho, lo United vuole 20 milioni

L’uscita di Nico Gonzalez libererebbe spazio e risorse per dare l’assalto decisivo a Jadon Sancho, reduce dalla stagione in prestito al Chelsea e tornato al Manchester United. Qualche approccio c’è stato, ora il difficile resta convincere lo United, che lo valuta sui 20 milioni nonostante il contratto in scadenza tra un anno. I bianconeri vorrebbero spenderne 10+bonus, ma la trattativa vera e propria non ancora realmente iniziata.

Alberto Costa, non c’è l’accordo

Altra cessione che sembrava in rampa di lancio era quella di Alberto Costa allo Sporting Fc, ma i due club non hanno ancora trovato l’accordo sulle cifre: i portoghesi offrono 13+bonus, la Juventus ne chiede 15 + percentuale del 10% sulla futura rivendita. L’obiettivo è quello di generare una plus valenza, stanti i 12,5 milioni spesi a gennaio per l’esterno lusitano. I bianconeri si aspettano un rilancio da parte del club portoghese, ma non appare più scontata come prima la partenza dell’esterno.

Weah verso Marsiglia, Tudor vuole Balerdi

In procinto di partire in direzione Marsiglia invece l’altro esterno destro, Tim Weah. Le società stanno lavorando per perfezionare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni: c’è l’accordo sulla valutazione di 15 milioni del giocatore. E proprio da Marsiglia potrebbe arrivare Leonardo Balerdi, 26enne difensore centrale di piede destro argentino che Tudor conosce bene e apprezza molto.

Douglas Luiz, ritorno in Premier League

Infine, capitolo Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano piace all’Everton che sta facendo sul serio per riportarlo in Premier League. L’offerta dei toffees potrebbe prevalere su quella del West Ham, che è di un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto a 30 al raggiungimento di determinati obiettivi. La sua partenza libererebbe il posto per Hjulmand, che Tudor giudica centrale nella sua idea di gioco.

La Juventus punta Hjulmand

Ma la strada che porta al centrocampista svedese ex Lecce è comunque irta di ostacoli: lo Sporting rivendica la clausola da 80 milioni, o comunque un prezzo di partenza sui 50-60 milioni, per ascoltare un’offerta iniziale. Il giocatore invece – come riporta Tuttosport – ritiene che la valutazione del suo cartellino sia di molto inferiore al valore della clausola, al massimo 40 milioni. Anche qui, un eventuale affondo della Juventus arriverà solo dopo la cessione di Douglas Luiz.