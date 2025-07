Juventus, per Conceicao scade ultimatum Porto: cosa serve per il sì, Nico verso l’Arabia

Trovato l'accordo col Porto, ora l'ultimo passo spetta al giocatore portoghese. L'argentino, invece, apre all'Al-Ahli e potrebbe sbloccare Sancho

Francisco Conceicao continuerà a vestire la maglia bianconera. Dopo una stagione in prestito, il portoghese passerà alla Juventus a titolo definitivo: di fatto, è stato trovato l’accordo tra la Vecchia Signora e il Porto, ma manca solo un ultimo step prima dell’annuncio. Nonostante l’interesse di diversi club, specie in Premier, la volontà del giocatore è sempre stata quella di proseguire la sua avventura a Torino. L’operazione è ormai definita nei dettagli, manca solo il via libera definitivo da parte del classe 2002, chiamato a rinunciare al 20% della cifra del trasferimento per completare l’accordo. E intanto, la dirigenza bianconera continua a lavorare su più fronti di mercato.

Conceicao-Juve, i dettagli dell’operazione

Juventus e Porto hanno definito l’accordo per il passaggio a titolo definitivo di Francisco Conceicao. Il club bianconero verserà 32 milioni di euro, che si aggiungono ai 9,5 già pagati per il prestito annuale. Si tratta di 2 milioni in più rispetto alla clausola rescissoria da 30 milioni presente fino a ieri nel contratto del giocatore.

La Juve ha accettato di salire leggermente con la cifra pur di ottenere una formula favorevole: pagamento dilazionato in quattro rate da 8 milioni. Un compromesso che ha permesso di evitare la nuova clausola da 45 milioni, entrata in vigore da oggi. Per l’ufficialità manca solo un ultimo passaggio: la rinuncia da parte del giocatore al 20% sulla futura cessione tramite un documento firmato dallo stesso portoghese, dettaglio atteso in definizione nelle prossime ore. Chiaro l’ultimatum del Porto: se il giocatore non consegnerà il documento mancante entro oggi, il club lusitano revocherà l’accordo.

Nico Gonzalez verso l’Arabia

Non solo Conceicao. La Juventus è protagonista anche su altri fronti di mercato. Si è fatta sempre più concreta la pista che porta Nico González verso l’Arabia Saudita: l’Al-Ahli ha manifestato un forte interesse per l’esterno argentino e starebbe preparando un’offerta da circa 30 milioni di euro. Una possibile cessione che, insieme all’uscita di Weah e alla conferma di Conceicao, potrebbe aprire la strada a un affondo deciso per Sancho.

L’inglese è ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United e guarda con interesse a una nuova destinazione. I rapporti con il club restano tesi e i Red Devils sarebbero pronti a concedere una buonuscita pur di facilitarne la partenza in questa sessione di mercato. La Juve osserva con attenzione e resta alla finestra.

Calciomercato Juve, si avvicina Sancho

Il Manchester United valuta Sancho intorno ai 20 milioni di euro. La prima proposta della Juventus è stata da 10 milioni più 5 di bonus. La distanza tra le parti non è ampia e filtra ottimismo sulla riuscita dell’operazione. Una volta incassata la buonuscita dallo United, l’esterno inglese avrebbe via libera per trattare con la Juve, con un ingaggio stimato tra i 5,5 e i 6 milioni a stagione.

La possibile cessione di Nico Gonzalez all’Al-Ahli rappresenterebbe la chiave: libererebbe spazio sugli esterni e garantirebbe risorse immediate da reinvestire, facilitando l’affondo bianconero per Sancho. Un incastro che potrebbe portare a un’accelerata già nei prossimi giorni.

