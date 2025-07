Pellegrini e Sinner, polemica infinita: la Divina stizzita da una domanda sul trionfo a Wimbledon

L’ex nuotatrice se la prende con la stampa e poi ribadisce la sua libertà nel giudicare il caso doping, distinguendolo dal trionfo londinese dell’altoatesino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La squalifica per doping è una cosa, il Sinner campione un’altra: stuzzicata sul trionfo a Wimbledon del tennista, Federica Pellegrini ha risposto in maniera stizzita riaprendo la polemica sulla gestione del caso Clostebol con al centro l’altoatesino.

Pellegrini infastidita alla domanda su Sinner

Dopo aver detto la sua sulla squalifica per doping di Jannik Sinner, sottolineando a suo parere una gestione infelice da parte della Wada e facendo infuriare i tifosi del tennista, Federica Pellegrini ha polemizzato con i giornalisti che le chiedevano un commento al successo dell’altoatesino a Wimbledon. La Divina non è riuscita a nascondere un certo fastidio di fronte a chi le chiedeva come avesse vissuto la vittoria londinese di Sinner.

Il distinguo tra il caso doping e la vittoria di Wimbledon

“Sono molto contenta che Sinner abbia vinto”, ha chiarito la Pellegrini, prima però di porre a sua volta una domanda al giornalista in tono stizzito. “Vorrei sapere se questa domanda la fate a qualsiasi sportivo che vedete in questo periodo…“, ha poi aggiunto la Divina, che ha poi chiarito la sua posizione, facendo un distinguo tra il caso squalifica e i successi sul campo di Sinner.

E, soprattutto, rivendicando la sua libertà di esprimere un’opinione. “Di lui ho parlato mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto nulla di volontario, poi voi avete messo insieme le cose – ha detto la Pellegrini -. Io credo di essere libera di dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra roba. Non penso sia stato corretto mettere insieme le due cose“.

Le parole di Pellegrini sulla squalifica di Sinner

La Pellegrini aveva denunciato quella che a suo parere era stata una disparità di trattamento del caso Sinner da parte delle agenzie antidoping. “Non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo“, aveva detto la Divina. Per queste sue dichiarazioni, la Pellegrini era stata fortemente criticata sul web, soprattutto dai tifosi di Sinner, che dopo il successo di Wimbledon erano tornati alla carica sui social.