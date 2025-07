Sinner, vergognoso attacco dall'Inghilterra: "Chi crede nello sport pulito tifa Djokovic"

In un articolo pubblicato sul Daily Mail, Oliver Holt si scaglia contro Jannik dopo il successo su Shelton nei quarti di Wimbledon: ripescati i veleni del caso Clostebol.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’era una volta il giornalismo di stampo anglosassone, quello rigoroso, attento, scrupoloso, imparziale, non schierato. L’informazione ben distinta dalle opinioni, un modello che fino a qualche tempo fa è stato preso a esempio in tutto il mondo. Fino a stamattina, per lo meno, perché dopo la pubblicazione dell’articolo su Jannik Sinner firmato da Oliver Holt sul Daily Mail, c’è poco da prendere a esempio. Un pamphlet, più che un pezzo giornalistico. Un concentrato di veleni, attacchi gratuiti e luoghi comuni. Del tipo? Sinner, il doping, lo sport pulito e il caso Clostebol. Che barba che noia, che noia che barba.

Sinner, gli attacchi sistematici sul Daily Mail

È da un po’, a ben guardare, che sul Daily Mail compaiono attacchi al numero 1 della classifica ATP. “La sospensione del tennis per tre mesi di Jannik Sinner a causa del doping è sembrata a tutti troppo conveniente”, il titolo di un articolo pubblicato due settimane fa. E ancora: “Uno strano sentimento di indifferenza nei confronti della squalifica per doping di Jannik Sinner ha travolto il tennis. È fortunato che lo sport sia così felice di andare avanti”, un altro pezzo di qualche giorno fa. Siccome era (ancora) troppo poco, dopo il successo di Sinner su Shelton nei quarti di finale quelli del Daily Mail hanno armato l’artiglieria pesante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’articolo di Oliver Holt che si augura vinca Djokovic

Oliver Holt, Chief Sports Writer del tabloid, è sceso in campo con un vero e proprio attacco diretto a Jannik: “Anyone who believes in clean sport will hope Novak Djokovic sinks Jannik Sinner”. Vale a dire, più o meno: “Chi crede nello sport pulito spera che Novak Djokovic affondi Jannik Sinner“. E nell’articolo, pubblicato sulla versione online del quotidiano britannico, sono contenuti una serie di attacchi, veleni e…affondi nei confronti del numero 1. Sempre la stessa storia: il doping, la positività ai controlli di marzo 2024, la differenza coi tennisti di secondo livello puniti e tartassati, il fatto che Sinner col suo accordo con la Wada abbia “salvato” la partecipazione ai tornei dello Slam.

Sinner, il doping e i veleni durante Wimbledon

Inutile sottolineare come lo stop di Sinner non abbia mai riguardato l’assunzione consapevole di sostanze dopanti, ma una semplice negligenza sulle responsabilità di alcuni membri del team. Una leggerezza che Jannik ha pagato a caro prezzo, fermandosi dopo aver appena vinto gli Australian Open e stando fermo per diverse settimane, circostanza che ha influito sulle sue prestazioni a Roma e a Parigi. Sarebbe bastato leggere le carte, le motivazioni, studiare a fondo il caso prima di lanciarsi in certe valutazioni affrettate. Ma il giornalismo british – appunto – evidentemente non è più quello di una volta.