Inter, crisi Thuram-Lautaro alle spalle: Tikus scherza sui social e scatena i tifosi, l’addio del Toro si allontana

Alejandro Camano rassicura i tifosi dopo il vertice con la dirigenza: l'argentino non si muove. E l'attaccante francese prende in giro il collega di reparto su Instagram: pace fatta tra i due

In tempi di assoluta incertezza, come quelli del calciomercato, bisogna almeno ripartire dalle certezze. Quelle dell’Inter hanno il nome ed il volto di Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez: al netto della rivoluzione tecnica in atto, il turco e l’argentino si confermano le due colonne della squadra di Chivu.

Inter, Calhanoglu non si muove

Il regista turco, a lungo corteggiato dal Galatasaray e protagonista del “dissing” con Lautaro dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, resterà in nerazzurro: l’Inter ha chiarito in modo netto di non voler trattare per meno di 30 milioni di euro, rifiutando ogni ipotesi di sconto. Il Galatasaray, che non aveva ancora presentato un’offerta ufficiale, confidava nell’interesse del giocatore per un ritorno in patria, ma l’offerta presentata (17 milioni, dalla Turchia si parla addirittura di 10) non ha soddisfatto Marotta.

Lautaro Martinez resta all’Inter

Il numero 20 si presenterà regolarmente al raduno del 26 luglio ad Appiano Gentile, dove inizierà il lavoro per la nuova stagione. Ed insieme a lui ci sarà il “Toro”: il suo agente Alejandro Camano lo ha confermato dopo il vertice con la società nerazzurra. “Abbiamo parlato della situazione, tutto bene: se resterà? Sì“, ha detto all’ingresso in sede accompagnando la risposta con un cenno del capo. Poi un breve passaggio sulla polemica a distanza con Calhanoglu: “”Quando le partite non vanno… Comunque tutto bene“, ha detto lasciando intuire che si trattava di una divergenza di vedute scaturita per via della sconfitta.

Inter, Thuram sfotte Lautaro

Insomma, torna il sereno in casa Inter, come testimoniato anche dal recente siparietto social che ha visto protagonisti Thuram e Lautaro. Il francese, infatti, ha commentato l’ultimo post del capitano nerazzurro. Lautaro, in vacanza con la famiglia, ha condiviso alcuni scatti in compagnia della moglie, e Thuram ha colto la palla al balzo. Tra i commenti, infatti, risalta quello del numero 9 che ha sfruttato le foto per scherzare: “Fai attenzione che non sai nuotare”. Un messaggio ironico al quale sono seguiti migliaia di “mi piace” dei tifosi nerazzurri che hanno visto nelle parole di Thuram un tentativo di far tornare tutto come prima tra la coppia di attaccanti nerazzurri dopo la polemica seguita alle dichiarazioni dell’argentino dopo la partita con il Fluminense.