Inter: scoppia anche caso Pavard, cosa c'è dietro la rottura tra Thuram e Lautaro

Tifosi nerazzurri furiosi per una foto del francese che gioca a padel dopo l'infortunio. Intanto emergono tensioni anche tra Lautaro e Thuram

Anche Benjamin Pavard entra nella bufera nerazzurra. Restano giorni turbolenti per l’Inter e il suo spogliatoio. Adesso anche il terzino francese 29enne è finito al centro delle polemiche, dopo essere stato fotografato mentre giocava a Padel a Porto Cervo insieme a Theo Hernandez. Nulla di clamoroso, se non fosse che il difensore francese era stato costretto a lasciare in anticipo il Mondiale per Club a causa di un infortunio alla caviglia (lo stesso che lo aveva tenuto fuori anche nelle battute finali della stagione). Il suo ritorno in campo era avvenuto solo nella sfortunata finale di Champions League, poi di nuovo problemi che però sanno di ‘falso’ ai tifosi nerazzurri. Intanto, continuano le frizioni anche tra Lautaro e Thuram (oltre che con Calhanoglu).

Pavard preso di mira dai tifosi nerazzurri

Lo scatto mentre appare totalmente guarito ed impegnato a giocare a padel, circolato su Instagram, ha scatenato la reazione furiosa di molti tifosi nerazzurri, che si sono sentiti presi in giro. I sostenitori dell’Inter si sono chiesti come sia possibile che un infortunio così serio, da impedirgli di giocare un torneo ufficiale, non gli impedisca anche di praticare un altro sport. Una questione di immagine, ma anche di credibilità nei confronti della squadra, della società e dei tifosi che restano scatenati sui social: “Un’altra presa in giro dopo Calhanoglu”. C’è poi chi scrive: “E la caviglia malconcia?”

Non si placano gli animi sul we: “Il padel guarisce la caviglia?” E ancora c’è chi attacca: “Questi fanno quello che vogliono e fin qui ci siamo, ma farsi fotografare e postare anche sui social è da perfetti dementi.”. Ed infine: “Vendete pure lui”.

Frizioni interne: Lautaro, Thuram e il caso Calhanoglu

Nel frattempo, lo spogliatoio nerazzurro continua ad essere al centro di tensioni. Il botta e risposta velenoso a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu ha avuto un effetto a catena, con Marcus Thuram che pare essersi schierato, almeno simbolicamente, dalla parte del turco con un “like” sul suo post.

La telefonata tra Lautaro e Calhanoglu e il caso Thuram

Oltre al chiarimento telefonico tra Lautaro e Calhanoglu, anche Thuram avrebbe avuto un confronto con il capitano nerazzurro. Il francese, che resta un pilastro della rosa con una clausola rescissoria da 85 milioni, ha fatto sapere di voler restare focalizzato sul progetto.

È possibile che l’argentino abbia percepito il compagno troppo attendista in certe fasi decisive della stagione, e che oltre a Calhanoglu, anche Marcus sia finito nel suo mirino. Ma la situazione potrebbe anche rientrare, come già successo in passato in altri spogliatoi.

Ritorno alla vittoria: Chivu e la missione rinascita

Il problema di fondo, però, è stato la mancanza di alternative offensive credibili. Questo ha lasciato Lautaro e Thuram troppo spesso soli a reggere il peso dell’attacco, finendo per compromettere sia il campionato che il cammino europeo. Adesso si riparte da Pio Esposito, in rampa di lancio, e dall’arrivo (non ancora ufficiale) di Bonny.

L’obiettivo è tornare a vincere, sarà compito dell’allenatore e della dirigenza ricompattare l’ambiente. Un colpo di mercato — come potrebbe essere Ederson — darebbe una scossa decisiva.

