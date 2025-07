Inter, chi resta? Ora anche Thuram può partire, Arsenal e United preparano l’assalto: Kean il sostituto designato

Oltre a Calhanoglu, Sommer e Dumfries, l'Inter rischia di perdere anche Thuram e Frattesi, finiti nel mirino di alcuni club di Premier League. E i nerazzurri si tutelano pensando a Kean

Non sta certamente vivendo un periodo facile l’Inter, che dopo l’eliminazione a sorpresa negli ottavi di finale del Mondiale per Club per mano del Fluminense rischia di perdere parte della spina dorsale della rosa che poco più di un mese fa raggiungeva la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.

Lo sfogo di Lautaro Martinez, indirizzato a Hakan Calhanoglu che da tempo viene dato in uscita, sembra aver infatti aperto il vaso di Pandora nell’Inter, svelando alcuni dissapori – o presunti tali – all’interno dello dello spogliatoio. Una situazione che si riflette anche sul mercato, con molti protagonisti che ora potrebbero salutare i nerazzurri, compreso Marcus Thuram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calhanoglu, Dumfries e Sommer in uscita

Il giocatore più vicino a salutare l’Inter appare da tempo essere Hakan Calhanoglu, che ormai avrebbe messo da parte i nerazzurri – scatenando la reazione di capitan Lautaro Martinez – manifestando la voglia di tornare in patria e accasarsi al Galatasaray, pronto a ricoprirlo d’oro con un ingaggio ben superiore a quello che percepisce attualmente.

Il regista turco non è però l’unico giocatore dell’Inter finito nel mirino del Galatasaray, che è interessato anche a Yann Sommer, individuato come l’erede di Muslera. Inoltre i nerazzurri rischiano di perdere anche uno dei giocatori più decisivi della passata stagione, ovvero Denzel Dumfries, che potrebbe lasciare l’Inter per la “misera” cifra di 25 milioni di euro, ovvero quella della sua clausola rescissoria valida sino al 15 luglio, con il Barcellona che sembra molto interessato a sfruttare quest’occasione per accaparrarsi l’esterno olandese.

Thuram (e Frattesi) nel mirino della Premier: occhio alla clausola rescissoria

Lo sfogo di Lautaro contro Calhanoglu dopo la sconfitta rimediata con il Fluminense ha alzato un polverone anche attorno a Marcus Thuram, che invece di appoggiare il proprio capitano sembrerebbe essersi schierato in favore del turco, come lascia immaginare il suo like sotto il post-replica del centrocampista.

Nonostante il polverone sembrerebbe in realtà essere rientrato dopo il confronto con Martinez, la partenza di Thuram non è da escludere. Nelle ultime ore si è registrato infatti l’interesse di Arsenal e Manchester United, società da tempo alla ricerca di una punta centrale e con le possibilità economiche per pagare la clausola da 85 milioni di euro che lega all’Inter il francese. Nel mirino dello United sarebbe finito anche Davide Frattesi, che da tempo ha fatto capire di voler avere un ruolo di primo piano in squadra per rimanere in nerazzurro.

Kean il prescelto in caso di addio di Tikus

L’Inter comunque non starebbe rimanendo con le mani in mano e avrebbe già individuato l’eventuale sostituto di Thuram. Stando a quanto riportato da Il Giorno, in caso di partenza di Tikus i nerazzurri sarebbero infatti pronti a fiondarsi su Moise Kean, autore di un’ottima stagione con la Fiorentina e legato ai viola da una clausola di 52 milioni di euro. Sull’attaccante azzurro, che starebbe valutando anche la permanenza a Firenze, ci sarebbe però anche l’interesse di alcuni club sauditi, pronti a ricoprirlo d’oro per convincerlo a trasferirsi.