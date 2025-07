Inter, telenovela Calhanoglu: anche Inzaghi si fionda sul turco e spiazza il Galatasaray

L’Al-Hilal prova a inserirsi con una maxi-offerta al centrocampista, che per ora preferisce ancora tornare in patria

L’Inter, il Galatasaray e ora anche l’Al-Hilal: Hakan Calhanoglu è ora conteso tra tre club. La società saudita che ha ingaggiato Simone Inzaghi ha infatti presentato una maxi-offerta al giocatore, al momento però ancora concentrato su quella dei turchi.

Anche l’Al-Hilal su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu vuole il Galatasaray, l’ha fatto capire chiaramente nei giorni scorsi all’Inter e pur senza rompere esplicitamente con il club nerazzurro. Il problema è che la società di Istanbul non ha intenzione di raggiungere la cifra richiesta dall’Inter per la cessione del centrocampista: 35 milioni di euro. E allora ecco che per Calha s’è fatto avanti un altro contendente: l’Al-Hilal.

La maxi-offerta del club di Inzaghi

Secondo quanto riferito dalla stampa turca la società che ha ingaggiato Simone Inzaghi avrebbe posato gli occhi su Calhanoglu presentando anche una vera e propria maxi-offerta al suo entourage: un contratto triennale da 20 milioni di euro annui più altri 3 anni di ingaggio come membro dello staff tecnico di Inzaghi. Nonostante la proposta principesca, però, Calhanoglu sembra non aver cambiato idea.

Al-Hilal occasione per l’Inter

Giocare nel Galatasaray è il desiderio del centrocampista… purtroppo per l’Inter. L’Al-Hilal infatti potrebbe accontentare più facilmente le richieste del club nerazzurro rispetto alla società di Istanbul: se Calhanoglu cambiasse idea, insomma, l’Inter potrebbe procedere con la cessione e chiudere così un caso che, finora, ha provocato enormi danni agli equilibri dello spogliatoio nerazzurro.