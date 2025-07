Sinner socio in affari di Medvedev? Il russo pronto ad aprire un'attività insieme a Jannik

La confessione di Daniil durante il torneo di Washington, prima del tormentato match contro Moutet: vorrebbe entrare in affari col numero 1 "perché è freddo e calmo".

Da ex bestia nera a socio in affari: la strana parabola di Daniil Medvedev con Jannik Sinner potrebbe seguire un iter inimmaginabile. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui lo Zar sbadigliava durante un incontro col giovane rosso di San Candido alle ATP Finals del 2021. Adesso colui che è diventato il numero 1 della classifica ATP non annoia più il campione moscovita, anzi. È stato proprio Daniil a confessare che, dovesse aprire un’attività in comune con un altro giocatore di tennis, penserebbe di scegliere come partner proprio Sinner. Chi l’avrebbe mai detto.

Medvedev, la confessione prima del match con Moutet

Impegnato nel corso del torneo di Washington, a Medvedev è stata posta una domanda prima dell’incontro con Corentin Moutet che – proprio come le sfide del recente Mondiale di calcio per Club – è stata interrotta per “rischio fulmini”, come prescrivono i regolamenti di alcuni stati americani. Al russo è stato chiesto chi sceglierebbe come socio qualora dovesse decidere di fare impresa con un altro tennista. Pronta e articolata la risposta del russo, che ha svelato come chiederebbe di dargli una mano proprio a Sinner. E le motivazioni addotte, peraltro, sembrano più che convincenti.

Sinner e Medvedev partner: la spiegazione di Daniil

Ci ha pensato un po’ Medvedev, poi però ha tirato fuori un ragionamento inappuntabile: “Dovrei trovare qualcuno che sia piuttosto calmo, in effetti. Di certo non voglio qualcuno che possa farmi perdere tutti i soldi, magari uno in grado di farmi guadagnare milioni e allo stesso tempo di farmi perdere tutto. Penso che opterei per qualcuno come Sinner, un tipo freddo ma con la testa a posto: un grande giocatore. Sarebbe bello avviare un’attività con lui. Sì, credo proprio che chiederei a Jannik di aprire un’attività in comune”. Medvedev e Sinner soci in affari: che strana coppia.

Jannik, gli esempi di papà Hanspeter e mamma Siglinde

Sarebbe stato divertente chiedere a Medvedev con chi invece non avrebbe mai aperto un’iniziativa economica e perché. Oppure perché non abbia scelto, nel caso, uno come Alcaraz. Oppure come Djokovic. Mistero anche sul tipo di attività economica che i due potrebbero mettere in piedi. Forse una Academy di tennis. O magari di sci, visto che Jannik prima di dedicarsi anima e corpo a palline e racchette è stato una promessa anche dell’altra disciplina sportiva. Oppure, chissà: un ristorante, viste le competenze di papà Hanspeter. Senza trascurare i bed&breakfast: quello della famiglia Sinner a Sesto Pusteria è gestito impeccabilmente da mamma Siglinde.