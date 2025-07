Mark Sinner, chi è il fratello di Jannik neo vincitore di Wimbledon finito al centro della scena: la F1, il lavoro per gli altri

Testimone di un evento storico per Jannik e l'Italia è finito nel mirino del campione con il quale ha un rapporto di affetto profondo: che cosa fa e dove vive

Non uno dei suoi familiari stretti era accanto all’altro, in una sorta di distribuzione equa per vivere in una solitudine parziale (erano sul Centrale dell’impianto più celebre al mondo) in attesa che il capolavoro di Jannik si compisse contro Alcaraz. A Sinner è riuscita l’opera più stratificata della sua intera carriera, quella di un ragazzino che da San Candido è partito coltivando più che un sogno, l’ambizione di riuscire a edificare quell’opera completa anche di Wimbledon.

Siglinde, la più seguita e la più inquadrata tanto da offuscare la celebre mamma di Carlos, ha patito come e più di Jannik mentre Hanspeter celava dietro agli occhiali le vibrazioni recepite da Vagnozzi e Cahill. E Mark Sinner? Il fratello maggiore di Jannik era lì stavolta, lontano dalla sua amata Formula Uno come fu a Imola, pronto a incassare la frecciatina del piccolo Sinner.

Chi è Mark, il fratello di Jannik Sinner

Mark Sinner era presente, stavolta, attore non protagonista della finalissima di Wimbledon ma capace di guadagnarsi titoli quasi al pari del fratello chel’ha abbracciato e gli ha riservato l’affetto e la dimostrazione singolare che ha riservato a chiunque dei suoi cari, dopo aver festeggiato con i coach e il suo manager, sempre accanto al suo staff di lavoro che qui a Londra ha subito una variazione importante e che avrebbe fatto vacillare chiunque altro.

Forse anche Jan ha avuto dei momenti di passaggio, riflessione e quegli abbracci, quella carezza alla madre sono stati gesti di distensione.

Insomma, Mark Sinner è stato testimone oculare di un evento storico per l’Italia e Wimbledon che mai, prima che il campione azzurro diventasse il più celebrato nella storia recente aveva conosciuto un tennista italiano tra i propri vincitori. E per volare a Londra, e godere con i suoi genitori, di questa svolta, si è organizzato. Con i turni visto e considerato che il lavoro di Mark è di enorme responsabilità sociale e umana.

I genitori Hanspeter e Siglinde

Sinner ha il riferimento fondamentale nella sua famiglia, nella sua Sesto dove si trova la struttura alberghiera che gestiscono i suoi genitori: nulla è però mutato nel loro stile di vita. L’ascesa inarrestabile del campione altoatesino ha modificato solo parzialmente la vita dei suoi genitori Hanspeter e Siglinde e di suo fratello, Mark.

I suoi genitori, Hanspeter e Siglinde, possiedono e seguono una struttura ricettiva a Sesto dal 2022, dopo aver gestito un rifugio tra le loro montagne, in Val Pusteria per la maggior parte della loro vita lavorativa. Un lavoro impegnativo, svolto con cura e passione che li ha portati a trascorrere tra le montagne la loro giornata.

La loro è una famiglia nota, in questo centro delle Dolomiti al confine con l’Austria, ed è qui che torna e si rifugia Jan (così lo chiamano) quando vuole ritrovarsi.

Che lavoro fa Mark Sinner

Suo fratello Mark, arrivato a nove mesi dalla Russia, è nato nel 1998 e continua a vivere in Val Pusteria dove svolge un lavoro molto impegnativo, di estrema rilevanza per la comunità locale, ma lontano dai riflettori che i successi del fratello minore hanno acceso su di lui e i suoi genitori presso i vigili del fuoco locali, servizio di primo intervento.

Di lui Sinner parla e anche molto. Durante l’intervento seguito alla sconfitta contro Alcaraz, agli Internazionali di Roma 2025, ha messo in evidenza la sua scelta: Mark ha preferito seguire il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola invece che la finalissima a Roma, disputata dal fratello Jannik.

Dopo aver realizzato il primo degli obiettivi a Wimbledon, ha detto: “Un ringraziamento speciale a mio fratello, perché questo weekend non c’è nessun Gran Premio di Formula 1. E quindi è potuto venire”.

Sinner e la battuta sul fratello

Una battuta, quella del numero 1 al mondo, che ha strappato una risata ai presenti, che hanno tifato e rispettato sempre Jannik confermando la Gran Bretagna la patria del tennis e delle sue regole. A Londra, Mark c’era stavolta.

Mark vive in Val Pusteria, dicevamo, dove mamma e papà lavoravano in un rifugio prima di dedicarsi a Haus Sinner (il loro hotel), un sogno realizzato per entrambi. I genitori di Sinner, com’è noto, lo hanno cresciuto tra queste montagne consentendogli anche di lasciare la famiglia da piccolissimo, per inseguire un sogno.

L’infanzia e la scelta difficile dei suoi genitori

Jannik è arrivato dopo molti anni di matrimonio e la decisione di seguire l’iter dell’adozione, da parte di Hanpeter e Siglinde, di un bambino – Mark – che aveva circa 3 anni quando nacque l’attuale numero 1 del ranking mondiale.

Un bimbo sereno, ma estremamente vivace e incline a sperimentare, a stare all’aria aperta in uno dei posti più incantevoli di queste montagne. La predisposizione al gioco e all’attività fisica indirizzarono Hanspeter e Siglinde a valorizzare questa inclinazione: Jannik aveva dimostrato una passione per il calcio, ma poi il tennis prese il sopravvento.

Sappiamo quel che accadde poi: la scuola, l’incontro e la decisione di lasciar andare il piccolo Jan lontano da casa per consentirgli di seguire le sue inclinazioni e di inseguire un sogno che sotto l’ala di Riccardo Piatti, un guru per il tennis italiano, è divenuta realtà. Sette anni sotto la sua guida e poi la decisione di cambiare coach e team e tentare l’ascesa. Chissà se oggi che è campione di Wimbledon non c’è spazio per un po’ di gloria anche per Piatti e il suo personale lavoro, per realizzare tutto questo.