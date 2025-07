Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 14 luglio 2025, Swiatek in Top 3 mentre Paolini affonda. Kalinskaya irreperibile

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata al 14 luglio 2025, per effetto di Wimbledon ma per Jasmine è già il caso di interrogarsi

Wimbledon è sempre Wimbledon e con l’egemonia di Iga Swiatek, insperata forse, anche la classifica WTA subisce l’inevitabile impatto dell’aggiornamento che premia la campionessa polacca, preserva l’era della Queen Sabalenka e registra il tonfo di Jasmine Paolini. Con il suo temperamento e la decisione di salutare il suo allenatore, appena insediatosi, l’azzurra saprà riscattarsi ma per ora annotiamo il suo crollo.

Inversione, dunque tra Swiatek e Jessica Pegula che si sveglia 4° nel post Wimbledon davanti a Mirra Andreeva (un talento da controllare, quello della russa 18enne). Zheng intanto rimane 6°. Guadagna cinque posizioni Amanda Asinimova, Madison Keys 8° davanti a Paolini mentre Paula Badosa chiude la Top 10.

Classifica WTA 14 luglio 2025: Sabalenka ancora 1°

Davvero inarrivabile, adesso come adesso, Sabalenka anche se a Londra non ha dominato e ha consentito un simile scossone in classifica. Ma Aryna, per la 39esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva: era già stata al vertice dall’11 settembre al 5 novembre 2023), si trova con merito alla guida delle migliori tenniste dopo l’aggiornamento post torneo che emette un verdetto sull’andamento lento della nostra Paolini.

La tigre bielorussa mantiene un vantaggio importante sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, con una differenza di 4.751 punti. Ma la notizia vera è la vittoria di Swiatek a Wimbledon che la riporta sul terzo gradino del podio davanti alla statunitense Jessica Pegula.

Piccolo miglioramento ulteriore per Mirra Andreeva che sale di due posizioni in classifica e guadagna il suo best ranking. Qinwen Zheng le è dietro, davanti alla new entry Amanda Anisimova, che ha stupito in finale pur subendo senza alcuna reazione la foga della polacca. Si gode il 7° posto davanti a Madison Keys e a Jasmine Paolini, che esce in condizioni davvero impensabili da questa esperienza. Senza punti utili per difendere il suo ranking e senza allenatore. In 10° posizione chiude Paulo Badosa.

Paolini giù dopo Wimbledon

C’è da interrogarsi sui risultati di Paolini che aveva pure entusiasmato a Roma, con la doppia vittoria nel singolare femminile e nel doppio con Sara Errani. Invece, con questa uscita di scena da Wimbledon, Jasmine scivola pericolosamente in 9° posizione superata dall’outsider Anisimova, Qinwen Zheng, Mirra Andreeva, Keys.

L‘altalena anche emotiva a cui accennavamo la scorsa settimana e che oggi pone nuovi interrogativi e una probabile nostalgia di Renzo Furlan dopo l’addio al coach Marc Lopez, che non ha centrato gli obiettivi immediati. E consentito che i punti dell’anno 2025 sovrascrivessero quelli della stagione precedente, davvero fantastica per Jas. La sua grinta e la sua determinazione le saranno di aiuto.

La rinascita di Iga Swiatek

Con estremo piacere, invece, annotiamo il riscatto pubblico e sportivo di Iga Swiatek, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) a causa di un accordo per una vicenda simile ma non identica a quella di Sinner. Dopo la finale a Bad Homburg, il successo a Wimbledon chiude un ciclo davvero difficile per la polacca.

Adesso occupa una 3° posizione più congeniale al suo talento, ma non è certo quel posto al sole che merita. Da Iga ci possiamo attendere di più, se lo vorrà e riuscirà a trovare la continuità nella seconda parte della stagione.

Top 10 del 14 luglio 2025, Paolini 9°

Situazione frutto di una rivoluzione gentile, dunque, che non premia affatto la nostra Jasmine Paolini. La classifica WTA ai massimi vertici segna il ritorno di Swiatek in Top 3, ma anche in negativo la discesa dell’azzurra che perde posizioni. La classifica punti aggiornata al 14 luglio 2025:

Aryna Sabalenka 12420 Coco Gauff 7669 Iga Swiatek 6813 Jessica Pegula 6423 Mirra Andreeva 5163 Quinwen Zheng 4803 Amanda Asinimova 4470 Madison Keys 4374 Jasmine Paolini 3576 Paula Badosa 3454

Anna Kalinskaya irreperibile

Irreperibile Anna Kalinskaya, che sul fronte sentimentale come su quello sportivo, è ben lontana dall’ex Jannik Sinner. Peccato assistere al suo crollo in classifica, dopo la bella stagione messa via nel 2024 quando raggiunse anche il suo best ranking.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

In estrema sintesi, Anna è crollata perdendo quei punti che la scorsa stagione aveva guadagnato grazie a performance davvero esaltanti e al di sopra degli standard attuali, senza alcun dubbio o timore. E da oggi occupa la posizione numero 47 perdendo otto posizioni.

Davvero non paragonabile, questo presente, a quanto raggiunto dalla tennista russa appena un anno fa.