Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 30 giugno 2025, risalita Swiatek e altalena Paolini 5°. Crisi Anna Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata al 30 giugno 2025, mentre la nostra Paolini scivola in 5° posizione dietro alla polacca

Alla vigilia di Wimbledon 2025, la queen del tennis mondiale, Aryna Sabalenka si conferma alla guida del ranking WTA anche questa settimana, a guardare la classifica aggiornata di lunedì 30 giugno 2025. Come previsto, la tigre bielorussa è implacabile, tiene a debita distanza la statunitense Coco Gauff la quale difende il tesoretto conquistato con il Roland Garros e il suo best ranking. Jessica Pegula rimane al 3° posto, ma va registrata soprattutto la risalita di Iga Swiatek dopo aver battuto Jasmine Paolini che scivola di nuovo in 5° posizione.

La cinese Zheng (sua diretta avversaria in classifica) rimane dietro all’azzurra a una manciata di punti. Stabile Mirra Andreeva, perde posizioni Madison Keys, Paula Badosa, Emma Navarro chiudono la Top 10.

Classifica WTA 30 giugno 2025: Sabalenka regina, è 1°

Confermatissima, alla testa della classifica WTA, Sabalenka che difende il vantaggio accumulato rispetto alla diretta antagonista in questa fase della stagione e all’avvio dell’edizione 2025 di Wimbledon.

Aryna, per la trentasettesima settimana consecutiva (la 45esima complessiva: era già stata al vertice dall’11 settembre al 5 novembre 2023), si trova con merito alla guida del ranking. La tigre bielorussa mantiene un vantaggio importante sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, con una differenza di 3.741 punti che impressiona contro i 3 appena tra Paolini e Zheng. Sul terzo gradino del podio c’è la connazionale Jessica Pegula (primato personale confermato).

Importante notifica da inserire riguarda, però, la polacca Iga Swiatek che risale alla 4° posizione scippando a Jasmine Paolini una collocazione importante e imponendole una altalena non certo auspicata. La toscana scende in 5° posizione con tre punticini di vantaggio sulla cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell’élite mondiale dopo Li Na.

In settimana posizione, stabile, la 18enne russa Mirra Andreeva, mentre Keys scivola in 8° con due posti in meno. Nessuna variazione per Badosa e Navarro.

Paolini 5°, tre punti che costringono all’altalena

Tre punti possono cambiare la classifica? Sì, almeno per Jasmine Paolini che passa dal suo best ranking a discapito di Qinwen Zheng al tormento per aver perso punti preziosi. Innegabile la superiorità della polacca, che guadagna posizioni fondamentali per tornare in Top 3 ma a tormentare sono quei 3 punti che dividono Jasmine dalla cinese.

Con un divario importante, che potrebbe essere aumentato torneo su torneo rispetto a Zheng, Paolini riuscirebbe a regolare e a evitare l’altalena anche emotiva che potrebbe condizionare. Wimbledon 2025 sarà un campo di prova decisivo, in questo senso.

La risalita di Iga Swiatek

Non abbiamo ammirato, fino ad ora, il suo miglior tennis e ne ha approfittato Sabalenka che ha macinato punti su punti per allontanarla, riuscendoci. Iga Swiatek, che aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) dopo un accordo per una vicenda simile ma non identica a Sinner, sta recuperando fiducia e ranking grazie alla finale a Bad Homburg.

Adesso occupa una 4° posizione più congeniale al suo talento, ma non è certo quel posto al sole che merita. Da Iga ci possiamo attendere di più sull’erba londinese e attendiamo di capire che cosa può fare e far accadere qui.

Top 10 del 30 giugno 2025, Paolini 5°

Perde una posizione rispetto alla settimana precedente, Jasmine Paolini che si deve difendere anche dalla diretta antagonista. Tre punti appena, ripetiamo, non sono affatto una garanzia di continuità e successo. Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata nella Top 3, ma non certo nelle posizioni a seguire tranne rare eccezioni. Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato al 30 giugno 2025:

Aryna Sabalenka 11640 Coco Gauff 7899 Jessica Pegula 6483 Iga Swiatek 4943 Jasmine Paolini 4806 Quinwen Zheng 4803 Mirra Andreeva 4743 Madison Keys 4484 Paula Badosa 3684 Emma Navarro 3610

Anna Kalinskaya sprofonda

Crollo fuori dalla Top 30, tonfo alquanto annunciato, per Anna Kalinskaya lieve risalita questa settimana alla posizione numero 39 davanti alla compagna di doppio di Alcaraz, Emma Raducanu. I risultati della scorsa stagione sono molto lontani e con essi anche il posto guadagnato nel ranking WTA, suo best, ormai evidente tra infortuni e mancanza di risultati.

In estrema sintesi, Anna è crollata perdendo quei punti che la scorsa stagione aveva guadagnato grazie a performance davvero esaltanti e al di sopra degli standard attuali, senza alcun dubbio o timore.

Con i punti in scadenza e non paragonabili a quelli guadagnati fino a questo momento, la tennista russa si ritrova in questa parte bassa della classifica WTA anche questa settimana.