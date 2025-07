Hopman Cup, un Cobolli da Davis illude l’Italia: prima rimonta Auger, poi crolla in doppio con Bronzetti. Canada campione

Dopo il ko di Bronzetti con Andreescu Cobolli aveva riacceso le speranze dell'Italia grazie a una super rimonta su Auger-Aliassime, salvo poi cedere nel doppio misto che ha decretato il Canada campione

Dopo i titoli in Billie Jean King Cup e Coppa Davis nel 2024 questa volta l’Italia deve accontentarsi del secondo posto in Hopman Cup. La nazionale azzurra guidata da Cobolli e Bronzetti si è arresa al Canada di Auger-Aliassime e Andreescu al doppio misto decisivo dopo che Flavio aveva riportato la finale in parità con una super rimonta su Felix nel secondo singolare.

Bronzetti cede ad Andreescu

Finale subito in salita per l’Italia, con il Canada che si aggiudica il primo punto grazie al netto successo di Bianca Andreescu su Lucia Bronzetti. L’azzurra paga un po’ di tensione per la posta in palio all’inizio, faticando poi ad arginare le variazioni della sua avversaria e a essere efficiente durante i propri turni di battuta, con il servizio che non le ha dato una grande mano, soprattutto con la seconda, colpo con il quale ha conquistato la miseria di 4 punti su 18, finendo col perdere nettamente per 6-2 6-3 contro la n°185 WTA, che se non frenata dagli infortuni potrebbe tranquillamente tornare nelle posizioni alte della classifica nei prossimi mesi.

Super rimonta di Cobolli contro Felix Auger-Aliassime

L’Italia è poi andata vicinissima alla sconfitta già nel secondo match, con Flavio Cobolli che nonostante le tante chance in suo favore ha perso al tie break il primo set contro Felix Auger-Aliassime, perdendo sicurezza e partendo male anche nel secondo parziale dove si ritrova rapidamente sotto 4-1.

A un passo dal baratro l’azzurro trova però un’insperata reazione, vincendo i tre game successivi per riportarsi in parità e strappando la battuta al canadese nell’undicesimo gioco per poi chiudere il set sul 7-5 e allungare il match così al super tie-break del terzo set, dove grazie anche a qualche errore di troppo di Auger-Aliassime trionfa per 10-8, completando così un incredibile rimonta che permette all’Italia di giocarsi il titolo nel doppio misto finale.

L’Italia cede nel doppio misto: il Canada vince l’Hopman Cup

Con i due singolari equamente divisi tocca dunque al doppio misto decretare la nazionale vincitrice dell’edizione 2025 della Hopman Cup. Purtroppo per l’Italia Cobolli e Bronzetti però non riescono a invertire la rotta che li aveva visti perdere entrambi i due match di doppio misto giocati precedentemente a Bari, con Auger-Aliassime e Andreescu che si aggiudicano entrambi parziale per 6-3 grazie a un break per set e regalano al Canada il primo successo nella competizione.

Un torneo comunque molto positivo per l’Italia, che dopo i successi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup ha dimostrato di essere estremamente competitiva conquistando la prima finale della sua storia nella Hopman Cup, salvo poi cede a un Canada che ha però puntato sui propri migliori giocatori. Merito di Bronzetti e Cobolli, con la prima che si è confermata una sicurezza quando si tratta di difendere i colori italiani e il secondo che ha superato alla grande quello che si presentava come una sorta di test Davis, con Filippo Volandri che ora può avere la certezza di poter fare pieno affidamento su di lui in caso di assenza di uno tra Sinner, Musetti o Berrettini.