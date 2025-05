ATP Amburgo, meraviglioso Cobolli: batte Rublev e conquista il primo 500 in carriera

Non di solo Sinner e Musetti vive il tennis italiano sul rosso: Flavio Cobolli conquista il Bitpanda di Amburgo superando in finale Andrej Rublev. Da lunedì sarà numero 26 al mondo.

“Fatece largo che passamo noi…”: se Sinner e Musetti hanno aperto la strada, Flavio Cobolli ha deciso di volerla seguire senza indugio. E nell’ultimo torneo prima del Roland Garros l’Italia del tennis s’è scoperta una volta di più bella e vincente. Con la prima vittoria in un torneo 500 del tennista romano, che contro Andrej Rublev in finale ha mandato a referto un’autentica lezione di tennis. Vittoria di platino per Cobolli, che da lunedì sarà numero 26 al mondo (best ranking): 6-2 6-4 il punteggio e secondo titolo stagionale dopo quello conquistato a Bucarest, sempre sul rosso, a inizio aprile.

