Sinner e Alcaraz, l'incontro al Roland Garros e la reazione. E Paolini confessa: "Doping, ho un po' paura"

I due fuoriclasse del tennis di oggi si sono incrociati durante gli allenamenti a Parigi: abbraccio virale. Intanto Jasmine ammette di essere preoccupata dopo gli ultimi casi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

A volte s’incontrano. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti di un incrocio a sorpresa. Dalla terra di rossa di Roma a quella di Parigi, meno di una settimana dopo la finale degli Internazionali d’Italia che ha richiamato davanti alla tv il pubblico delle grandi occasioni. Sono loro i due dominatori del tennis mondiale, di oggi e molto probabilmente di domani. Di un bel pezzo di domani. Due ragazzi, due campioni ancora giovani e destinati a monopolizzare la scena a lungo. Ma come vivono questa strana rivalità? Carlitos ha chiarito che i due non sono amici: di certo però non sono neanche nemici.

Sinner e Alcaraz, abbraccio virale a Parigi

Lo dimostra l’affetto con cui entrambi si sono salutati quando si sono incrociati sul Centrale del Roland Garros per gli allenamenti. Uno stava concludendo la sua sessione, l’altro stava iniziando la sua. Inevitabile l’incontro, documentato da una foto diffusa dagli organizzatori dello Slam parigino su Instagram. La reazione di entrambi? Un caloroso abbraccio, lo stesso abbraccio che aveva accompagnato la fine del match del Foro Italico. C’è stima e rispetto tra i due, lo dimostra anche il gesto di fair play dello spagnolo durante i festeggiamenti: “Fate piano”, l’invito al suo staff ad abbassare il volume dei festeggiamenti per non “disturbare” l’entourage di Jannik,

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Roland Garros Instagram

Paolini e i dolci ricordi delle Olimpiadi

Anche Jasmine Paolini è attesa con grande curiosità a Parigi. Dopo l’exploit di Roma, Jas è attesa a un ulteriore salto di qualità in un torneo in cui lo scorso anno ha centrato la finale, sugli stessi campi dove qualche mese dopo avrebbe conquistato uno straordinario oro olimpico nel doppio in tandem con Sara Errani. “Parigi è un posto speciale per me dopo quello che ho vissuto nel 2024 tra Roland Garros e Olimpiadi”, l’ammissione della garfagnina. “Sono tanti i ricordi, rispetto a un anno fa magari sono un po’ più consapevole di me stessa, ma continuo a pensare partita dopo partita, senza concentrarmi troppo sulle aspettative. Nell’ultimo anno sono successe tante cose positive, ho parecchie partite importanti in più sulle spalle”.

L’ammissione di Jasmine: “Preoccupata per il doping”

Jasmine ha parlato anche di controlli anti-doping, non nascondendo la sua preoccupazione dopo i casi Sinner e Swiatek, puniti nonostante la loro assoluta buona fede: “La questione fa un po’ paura, perché è una cosa che può accadere a tutti. Già in passato cercavo di stare molto attenta e di evitare qualsiasi tipo di rischio, ma adesso ti senti più vulnerabile. Dopo quei casi è inevitabile vedere che tutto possa essere più reale in qualche modo. Bisogna controllare molte cose, cerchiamo di fare del nostro meglio. Va anche detto che la Wada cambierà le regole del codice anti-doping nel 2027, questo senz’altro è un bene“.