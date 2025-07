Paolini, Furlan vuota il sacco: "Errani sarà la sua coach, io farò crescere Tyra Grant". La certezza su Sinner

L'ex allenatore di Jas fa una rivelazione sul futuro e annuncia un cambio di ruolo per lui su Sky: "Dagli US Open farò anche il commento durante le telecronache".

Quando Jasmine Paolini ha annunciato la separazione – dopo poche settimane – da Marc Lopez, in tanti hanno fatto un pensierino, accompagnato magari da una speranza, nel clamoroso ritorno di fiamma. Perché con Renzo Furlan la campionessa garfagnina è entrata tra le top del circuito WTA, rendendosi protagonista di una scalata che l’ha portata a togliersi enormi soddisfazioni. Solo una suggestione, però. Perché l’ex azzurro di Davis è diventato coach di un altro talento del tennis italiano, un talento emergente: Tyra Grant. Ma i due sono rimasti in contatto e, in un’intervista al Corriere dello Sport, Furlan ha fornito un’interessante rivelazione sul futuro della sua ex assistita.

Renzo Furlan e il futuro coach di Jasmine Paolini

A precisa domanda sul divorzio tra Paolini e Lopez, Furlan ha risposto così: “Dico la verità, non ci ho pensato; con Jasmine ho mantenuto un rapporto fantastico soprattutto sotto l’aspetto umano, ci sentiamo ogni tanto ma non abbiamo parlato di questo. Non so i motivi della rottura, ma credo che ci fosse già pronta Sara Errani a darle una mano”. Già, Sara Errani. Potrebbe essere lei la prossima allenatrice di Jasmine: “Sono ragazze molto legate, in coppia hanno ancora l’obiettivo di chiudere come numero 1 del mondo in doppio, troverei normale che Sara diventasse la sua coach a tutti gli effetti”.

La crescita di Tyra Grant: per ora niente US Open

Nel frattempo Renzo Furlan proverà a far salire in classifica Tyra Grant, che a Palermo è uscita subito, al primo turno: “È stata una settimana intensa di allenamenti che ci ha permesso di conoscerci meglio, affrontando alcune tipologie di lavoro utili a tirare fuori il potenziale di questa ragazza. Che ne ha tanto, ma deve fare ancora un po’ di strada. Età a parte, l’importante è arrivare in alto consolidando il proprio tennis: perché allora, quando arrivi al top, puoi mantenerlo”. Niente US Open per Tyra, almeno per il momento: “Per adesso restiamo ad allenarci in Italia, andremo a New York solo se arrivano buone notizie dalla classifica. Per adesso Tyra deve badare a migliorare alcuni aspetti del suo gioco ma nello stesso tempo non snobbare il ranking”.

La certezza di Furlan? “Sinner è il Djokovic 2.0”

Dal femminile al maschile. Dove la certezza si chiama Jannik Sinner: “È il Djokovic 2.0, lui e Alcaraz hanno più mezzi tecnici rispetto agli altri e soprattutto un desiderio di emularsi che li porta a migliorarsi in continuazione. Ma attenzione che il tennis sa riservare delle sorprese: penso a Musetti, soprattutto se non avrà guai fisici, a Shelton o a qualcosa altro che potrà arrivare. Gli US Open? Jannik e Carlos favoriti, mi aspetto molto dagli americani, Paul e Fritz e aspetto che il baby Fonseca si esprima ad alti livelli. Fra le donne, Sabalenka e Gauff“. A Flushing Meadows ci saranno novità anche per Furlan su Sky: “Farò le telecronache”.