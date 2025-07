Jasmine Paolini saluta coach Marc Lopez: l'addio dopo le frizioni e i flop. "Ora rifletto sul prossimo passo"

Le liti e le discussioni di Wimbledon sono state seguite dalla decisione di separarsi dal coach spagnolo: Jas al bivio, possibile ritorno di fiamma con Renzo Furlan?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Le indiscrezioni relative a nervi tesi, ad accese discussioni e a possibili stravolgimenti nel team di Jasmine Paolini erano veritiere. Purtroppo. Attraverso una story Instagram neppure tanto sorprendente, la campionessa toscana ha salutato il tecnico spagnolo Marc Lopez, a cui s’era affidata dopo l’improvviso – e discusso – addio a Renzo Furlan. È durata pochi mesi, insomma, la parentesi di Jas al fianco dell’allenatore iberico, contrassegnati da qualche gioia e da tanti passaggi a vuoto. Particolarmente rumoroso il flop di Wimbledon, con l’eliminazione al secondo turno per mano di Kamilla Rakhimova.

Paolini, il flop di Wimbledon e la brutta stagione sull’erba

Proprio questa sconfitta, con la clamorosa rimonta subita da Jas dopo il primo set vinto, ha dato fuoco alle polveri che già brillavano dopo gli ultimi risultati poco esaltanti. Poco esaltante, per usare un eufemismo, la stagione sull’erba della garfagnina, che solo un anno prima a Wimbledon era arrivata a un passo dal trionfo, sconfitta in finale – e tra mille rimpianti – da Barbora Krejcikova. La precoce eliminazione dal tabellone del singolare, a cui ha fatto seguito il flop nel doppio in tandem con Sara Errani, ha scatenato discussioni accese in seno al team. Testimoni a Londra raccontano di mezze liti e di rumorosi confronti con Lopez e la stessa Sarita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mezze liti e discussioni tra Jasmine, Marc Lopez e Sara Errani

Dopo le discussioni, è arrivata l’ora delle decisioni. Toni concilianti (in inglese: ma perché?) e una foto di un successo per congedare dopo poche settimane il tecnico che avrebbe dovuto garantire a Paolini il salto di qualità: “Grazie, Marc. Vorrei ringraziare Marc Lopez per il suo aiuto e supporto in questa stagione. Abbiamo ottenuto ottimi risultati insieme, soprattutto a Roma e Parigi, e ricorderò sempre quei momenti. Apprezzo tutto il duro lavoro e l’energia che Marc ha dato ogni giorno. Ora che questa parte della stagione è finita, ho deciso di cambiare. Ho imparato molto e ho fatto buoni progressi e ora mi sto prendendo del tempo per riflettere su quale sarà il prossimo passo. Grazie ancora, Marc, per tutto. Ti auguro il meglio per il futuro. Jasmine”.

Fonte: Jasmine Paolini Instagram

Paolini riflette sul futuro: ritorno di fiamma con Furlan?

E ora? Jasmine ha annunciato che rifletterà a fondo sul futuro. Vuol pensar bene a chi affidarsi, dopo il sostanziale fallimento – al di là delle apprezzabili parole di prammatica – dell’esperimento Lopez. Tra tante suggestioni, ce n’è una che fa breccia nel cuore dei tifosi e degli appassionati della garfagnina: il clamoroso ritorno di fiamma con Renzo Furlan. Impossibile? Forse. Sicuramente difficile. Ma i due sono rimasti in buoni rapporti ed entrambi hanno sempre parlato della loro esperienza in comune utilizzando frasi ed espressioni molto positive. Insomma, mai dire mai. Per Paolini si apre un nuovo capitolo.