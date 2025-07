Montreal, Paolini ritrova il sorriso: debutto vincente con Errani nel doppio, battute le sorelle Fernandez

Jasmine manda subito un segnale dopo la cocente eliminazione in singolare: battute le canadesi per 6-4-6 2, la coppia azzurra punta ad andare fino in fondo.

Benedetto sia il doppio, che rimette subito in carreggiata Jasmine Paolini. Che con Sara Errani ritrova subito la luce: dopo l’inopinato ko. nel torneo di singolare contro la giapponesi Ito, la giocatrice toscana non stecca in coppia con la romagnola nel debutto nel torneo di doppio, opposte alle canadesi Leylah e Bianca Fernandez. Le italiane si sono imposte in poco più di un’ora con il punteggio di 6-4 6-2, soprattutto con Jasmine che ha offerto una prova di sostanza che ha dimostrato come il beffardo stop contro la giapponese sia stato assimilato davvero in fretta.

Buona la ripartenza: le Fernandez cedono alla distanza

Quattro mesi dopo l’ultimo match disputato in coppia sul veloce, la coppia italiana ha lasciato intendere di aver ritrovato subito le sensazioni giuste. La vittoria è arrivata senza eccessive difficoltà contro la coppia di sorelle, entrate in tabellone grazie a una wild card.

Solo nel primo set c’è stato un po’ da fare fatica, con un piccolo passaggio a vuoto che ha costretto Jas e Sarita a ricostruire l’iniziale vantaggio di un break, subito però tornato a far pendere l’ago della bilancia dalla loro parte per il 6-4 conclusivo della prima frazione. Tutto relativamente più semplice nella seconda, quando soprattutto Paolini ha alzato i giri del motore, aiutata anche dalle risposte ficcanti di Errani che hanno prodotto un break in apertura di parziale e un altro a chiusura delle ostilità, giusto per non rischiare di dover prolungare il match al supertiebreak.

Una vittoria convincente, al netto di due rivali che nella specialità non potevano rappresentare un ostacolo insormontabile (ma quanto capitato a Jasmine contro Ito consigliava decisamente prudenza…). Agli ottavi per la coppia italiana ci sarà da vedersela con la vincente della sfida tra Barbora Krejcikova (che sconfisse Jas in finale a Wimbledon in singolare nel 2024) e e Jelena Ostapenko da una parte e Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls dall’altra, sfida in programma nella giornata di giovedì.

Race blindata, ma c’è bisogno di ritrovare fiducia

Paolini, dopo il momento delicato attraversato in singolare, confida che l’aria del doppio possa rimetterla decisamente in sesto. Con Errani non scendeva in campo dalla sconfitta al secondo turno rimediata proprio a Wimbledon, anche in quel caso opposte a Krejcikova (ma in coppia con Chan).

A febbraio, a Doha, avevano trovato il primo successo stagionale sul cemento, poi seguito dai trionfi sul rosso di Roma e Parigi. Adesso però la stagione americana apre tutto un nuovo fronte: blindare un posto alle ATP Finals da un lato (attualmente sono seconde nella Race, con un buon margine sulle none) e ritrovare il feeling giusto col campo dall’altro, questo è l’obiettivo. Per quanto visto contro le Fernandez, la strada è quella giusta, ma ancora piuttosto lunga e attesa comunque a dei test (se possibile) molto più attendibili.