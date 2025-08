Juventus, da Vlahovic risposta polemica su Instagram a Comolli e David

Il serbo continua a comunicare via social: su Instagram ribadisce la sua centralità nella squadra bianconera messa in dubbio dalle dichiarazioni del d.g. e del nuovo attaccante

Il 9 della Juventus sono io: questo il messaggio che Dusan Vlahovic ha condiviso via social, in quella che può essere interpretata come la risposta polemica alle parole di ieri del d.g. Damien Comolli e alle prime dichiarazioni in bianconero di Jonathan David, l’attaccante preso per sostituirlo.

Vlahovic comunica via Instagram story

Da quando si parla di un suo addio alla Juventus Dusan Vlahovic ha adottato un silenzio ermetico, non rilasciando dichiarazioni su quelle che sono le sue intenzioni per il futuro. Tuttavia il serbo continua a comunicare via social, non con dichiarazioni esplicite, ma a colpi di Instagram story. Nell’ultima pubblicata, nella serata di ieri, Vlahovic appare in una foto durante un allenamento della Juve: nessuna scritta, se non “IX”, il 9 in numeri romani.

Il IX risposta polemica a Comolli…

Il messaggio non è nuovo – nelle scorse settimane Vlahovic aveva già postato foto in bianconero col 9 impresso da qualche parte – e l’interpretazione è abbastanza facile: il centravanti della Juventus sono io. Senza parole, dunque, il serbo ha di fatto risposto al d.g. bianconero Damien Comolli, che nella giornata di ieri ha ribadito la volontà del club di cedere Vlahovic (e di liberarsi così del suo pesante contratto da 12 milioni annui), ma soltanto col verificarsi di condizioni economicamente favorevoli per la Juventus. “Mettetemi pure sul mercato, ma intanto il 9 sono io”, questo pare urlare Vlahovic su Instagram.

…e alle parole del neo-arrivato David

Un messaggio, il suo, che non sembra diretto solo a Comolli, ma anche all’uomo che, nei piani della dirigenza bianconera, dovrebbe prendere il suo posto in squadra: Jonathan David. Nella conferenza stampa di presentazione il centravanti canadese ex Lille ha dichiarato di puntare a quota 25 gol in campionato – un traguardo difficilmente raggiungibile se non supponi di partire titolare – e stuzzicato sulla possibilità di giocare insieme a Vlahovic ha fornito una risposta secca: “Dipenderà dal mister. Ora sto lavorando come prima punta”. Il canadese, di fatto, non ha nascosto di considerarsi il nuovo centravanti della Juventus: il IX di Vlahovic, dunque, sembra diretto anche a lui.