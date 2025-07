Juventus: Comolli bacchetta Douglas, manda un messaggio a Vlahovic e detta la condizione per l’arrivo di Sancho

Il d.g. chiude il caso sul ritardo del brasiliano al raduno, poi fa chiarezza sul mercato: per il serbo non si pensa alla rescissione, l’inglese può arrivare solo se parte Nico Gonzalez

Damien Comolli parla di mercato, fa chiarezza sulla posizione di Dusan Vlahovic ma rimette in riga Douglas Luiz, spiegando però che col brasiliano è tutto chiarito. Il d.g. bianconero però fa anche intendere che per prendere Jadon Sancho la Juventus dovrà prima liberarsi di Nico Gonzalez.

Juventus, Comolli bacchetta Douglas Luiz

Un intervento a tutto campo sul mercato, la posizione di Dusan Vlahovic e il caso Douglas Luiz: intercettato dai giornalisti dopo un pranzo al Jhotel, Damien Comolli fa chiarezza sui temi caldi in casa Juventus, a partire dallo scontro col centrocampista brasiliano, che si è presentato in ritardo al raduno della squadra. “Quando non si è presentato ho detto ai giocatori che nessuno può mancare di rispetto a un grande club come la Juventus – la bacchettata del d.g. al centrocampista – . Penso che Douglas abbia fatto un errore, lo ha riconosciuto e si è messo a disposizione del club”.

Il messaggio a Vlahovic: niente rescissione

Caso chiuso, dunque, almeno per ora. Resta aperto, invece, quello riguardante Vlahovic, di cui la Juventus vorrebbe liberarsi ma che al momento non ha acquirenti. Comolli spiega di aver parlato col centravanti serbo, ma dalle sue parole l’unica certezza pare essere la volontà della Juve di non arrivare alla rescissione del contratto. “Siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per Vlahovic come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione”, le parole di Comolli. Se vorrà cambiare aria, dunque, Vlahovic dovrà portare un’offerta in grado di convincere il d.g..

Trattative aperte per Kolo Muani e Weah

Dalle dichiarazioni di Comolli si capisce poi che la Juventus vorrebbe riprendere Randal Kolo Muani a prescindere dalla cessione di Vlahovic. “Lui vuole tornare e c’è un dialogo aperto con il Psg”, spiega il d.g., che poi conferma che la trattativa con il Marsiglia per Timothy Weah è aperta, ma aggiunge anche che i francesi non hanno ancora soddisfatto le richieste dei bianconeri per l’esterno americano.

Sancho arriva se parte Nico Gonzalez

Infine, Comolli affronta un tema di mercato assai caro ai tifosi bianconeri: il possibile arrivo di Jadon Sancho dal Chelsea. “Credo che il club sia molto attrattivo, mi chiamano tanti agenti e tanti giocatori”, la premessa di Comolli, che però poi spiega come la Juventus in questo momento ritenga di essere al completo nel settore degli esterni d’attacco: “Abbiamo due delle ali più forti del mondo – dice Comolli riferendosi evidentemente a Yildiz e Conceição – e Nico Gonzalez che è un gran giocatore. Se dovesse partire qualcuno lo prenderemo in considerazione”.

Con Yildiz intoccabile e Cisco appena riscattato dal Porto, quel qualcuno a cui si riferisce Comolli è evidentemente l’argentino il suo addio, dunque, è la conditio sine qua non per vedere Sancho in bianconero.