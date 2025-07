Juventus, Vlahovic può fare un favore a Comolli: il Milan ci prova con Bennacer, lo scambio per far felice Allegri

I bianconeri sono al lavoro per sciogliere il nodo Vlahovic e il Milan diventa un alleato importante. Dai rossoneri l'aiuto anche per Kolo Muani, ma serve l'incastro

Il mercato della Juventus si muove seguendo un’unica logica: trovare l’incastro giusto. E finché non verranno risolti i nodi principali, tra uscite complicate e trattative delicate, sarà difficile vedere operazioni lineari o definitive. Uno dei dossier più intricati resta quello legato a Vlahovic. La sua possibile partenza ha attraversato ogni fase negoziale e ora potrebbe entrare nel vivo. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati nuovi contatti tra la Vecchia Signora e il Milan, che si è mostrato il club più interessato ad accogliere il serbo. L’ultima idea sul tavolo è una proposta mista: una parte cash e una contropartita tecnica, a patto però che il profilo inserito convinca davvero la dirigenza bianconera.

Il Milan studia la mossa per Vlahovic

La trattativa è complessa, ma il Milan sembra intenzionato a rompere gli indugi con un primo segnale concreto: proporre uno dei giocatori considerati fuori dal progetto tecnico. Non sarà sufficiente per chiudere subito, ma è un passo che dimostra la volontà di andare avanti, anche dopo il secco rifiuto bianconero alla timida proposta da 10 milioni cash. Un’offerta troppo bassa per un club che, pur consapevole della necessità di cedere Vlahovic, non è disposto a svendere. In attesa di novità, la Juventus continua a monitorare il mercato dei centrocampisti e valuta mosse anche sugli esterni, ma prima dovranno sbloccarsi le uscite di Nico Gonzalez e Weah.

Kolo Muani-Juve: feeling forte, ma il PSG frena

In parallelo resta aperta la pista che porta a Kolo Muani. L’attaccante francese ha dato segnali chiari: la Juventus è la sua priorità. A Torino si è ambientato bene e le rassicurazioni ricevute da Tudor lo hanno convinto a prendere tempo. Tuttavia, il PSG non molla la presa e resta ancorato alla richiesta che oscilla tra i 40 e 50 milioni. La Juventus, consapevole delle difficoltà, sta valutando un’operazione con prestito oneroso e obbligo di riscatto, con l’ipotesi di alzare la quota fissa e legare l’obbligo a obiettivi facilmente raggiungibili.

Una possibile formula su cui si ragiona? Dieci milioni subito, e il saldo finale solo dopo l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario che potrebbe sbloccare l’affare, anche se al momento da Parigi non sono arrivate aperture ufficiali. Come spesso accade, il tempo diventa un alleato prezioso: con la pressione che aumenta, ogni parte sarà spinta verso una decisione. E Kolo Muani, determinato a tornare a Torino, potrebbe accelerare i tempi mettendo il club francese di fronte a un aut aut.

La chiave resta Vlahovic: attesa una contropartita

Tutto però potrebbe ruotare attorno a Dusan Vlahovic. La sua cessione al Milan, al momento la pista più credibile, rappresenterebbe l’anello di congiunzione tra entrata e uscita. Allegri attende un centravanti da aggiungere a Gimenez e Dusan resta il nome più forte su cui investire in un’estate in cui le disponibilità economiche sono ridotte. Ma perché l’operazione vada in porto, serve il famigerato incastro: una contropartita che convinca davvero la Juve. Come riporta Repubblica, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto Bennacer, anche se la sua condizione fisica precaria è una grande incognita. I dialoghi proseguiranno in attesa di un effetto domino che può far cadere tutte le pedine al posto giusto.