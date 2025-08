Juventus, Kolo Muani si avvicina: la strategia dei bianconeri col PSG sta sbloccando la trattativa

I bianconeri continuano il pressing per arrivare alla fumata bianca per Kolo Muani e gli ultimi dialoghi sembrano positivi: la gestione Vlahovic e i casi al limite.

La Juventus fa passi avanti nella trattativa per riportare Kolo Muani a Torino. Il centravanti francese, da tempo individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo, è sempre più vicino al ritorno in bianconero grazie ai nuovi dialoghi con il Paris Saint-Germain. Non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo, ma la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata. Il PSG ha abbassato la valutazione complessiva attorno ai 50 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero raggiungere con una formula ben precisa: prestito con riscatto obbligatorio, mascherato da condizioni molto favorevoli.

Juve, cresce l’ottimismo per Kolo Muani

Alla Continassa cresce l’ottimismo, anche grazie ai buoni rapporti tra i due club e alla volontà chiara del giocatore, che continua a manifestare il desiderio di tornare in Italia. Dopo i 10 gol segnati tra gennaio e luglio, Kolo Muani vuole riprendere da dove aveva lasciato. Il PSG, nel frattempo, spera ancora in un rilancio dalla Premier League, ma la sensazione è che il matrimonio con la Juve sia sempre più vicino alla fumata bianca. Non essendo riusciti ad aggregarlo al ritiro in Germania, l’obiettivo ora è di riabbracciarlo a Torino intorno a metà agosto. Tudor lo aspetta, per inserirlo insieme a David in un reparto che potrebbe abbondare.

Kolo Muani, Comolli conferma e manda segnali a Vlahovic

Le sensazioni positive che filtrano dall’ambiente bianconero trovano conferma anche nelle parole del direttore generale Damien Comolli. Intervistato da Sky Sport sul mercato, ha chiarito: “I rapporti col Psg sono ottimi, Kolo Muani spinge per tornare alla Juventus ma bisogna ancora trovare l’accordo. Stiamo lavorando per riportare la Juve al successo”. Un chiaro segnale al francese, ma anche un messaggio indiretto a Vlahovic e ai suoi estimatori, Milan su tutti: “Può partire, ma solo a fronte di un’offerta adeguata, che per ora non è arrivata”. La Juventus è pronta ad ascoltare proposte per il serbo, che ha deciso di non prolungare oltre il 2026, ma non farà sconti: la base per trattare è di almeno 20-25 milioni di euro. E, soprattutto, niente favori a concorrenti dirette.

Situazione Weah e Douglas Luiz: linea dura

Toni fermi anche su altri fronti. Weah spinge per trasferirsi al Marsiglia di De Zerbi, ma l’offerta francese non soddisfa la Juve. Comolli è stato chiaro anche con lui: “L’ho invitato a valutare anche altre opportunità”. E poi c’è il caso Douglas Luiz. Il brasiliano è arrivato in ritardo al ritiro e ha fatto discutere per atteggiamenti non in linea con le regole del gruppo. “Alla Juve il rispetto viene prima di tutto – ha spiegato Comolli – Douglas ha capito l’errore e si è scusato”. La società intende mantenere alto il livello di disciplina, segnalando che, in questa nuova era, nessuno è al di sopra del club.