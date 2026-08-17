Prossime partite e calendario completo della Juventus

La Juventus è attualmente impegnata in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Juventus:
- Il 23/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Juventus)
- Il 29/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Parma (Juventus - Parma)
- Il 06/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Milan (Juventus - Milan)
- Il 12/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Juventus)
- Il 20/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro l'Atalanta (Juventus - Atalanta)
- Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Juventus)
- Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Juventus - Lazio)
- Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Juventus)
- Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Juventus)
- Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Juventus - Napoli)
- Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Juventus)
- Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Juventus - Venezia)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Juventus)
- Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Juventus - TBC)
- Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Juventus - Udinese)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Juventus - Monza)
- Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Roma - Juventus)
- Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Juventus)
- Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Juventus - Torino)
- Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Juventus)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Juventus - Genoa)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Juventus - Cagliari)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Juventus)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Juventus - Sassuolo)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Juventus)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Juventus - Bologna)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Juventus)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Juventus - Roma)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Juventus)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Juventus - Como)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Juventus)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Juventus - Lecce)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Juventus)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Juventus - Fiorentina)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Juventus)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Juventus)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Juventus - Inter)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Juventus)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Juventus - Frosinone)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Juventus: