Stadio: Red Bull Arena

Città: Leipzig

Capienza: 42558 spettatori20:01

Benvenuti alla diretta di Leipzig-Juventus, match valevole per la seconda giornata della fase a iniziale della Champions League 2024/2025.20:01

La Juventus nell'esordio in Champions ha battuto agevolmente il Psv in casa per 3-1, il Leipzig ha invece perso fuori casa per 2-1 con l'Atletico Madrid.20:02

Formazione LEIPZIG (4-4-2): Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba, Raum - Baumgartner, Haidara, Seiwald, Simons - Sesko, Openda.20:05

Formazione JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso - Fagioli, McKennie - Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic. 20:06

Panchina Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Elmas, Nusa, Poulsen, Klostermann, Vermeeren, Andre Silva, Henrichs, Gebel.20:06

Panchina Juventus: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Thuram, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula.20:06

Le scelte di Rose: in campo Simons e Baumgartner sulle corsie esterne con Sesko e Openda in attacco. In difesa c'è Lukeba al fianco di Orban, confermato Seiwald in mezzo al campo.20:07

Le scelte di Motta: gioca Savona sulla corsia di destra, out Gatti con Kalulu centrale al fianco di Bremer. A centrocampo ancora McKennie con Fagioli, panchina per Douglas Luiz. Solita trequarti invece dietro Vlahovic con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz.20:08

La Juventus sarà la terza squadra italiana che il Lipsia affronterà nelle maggiori competizioni europee (dopo Napoli e Atalanta) e la prima in assoluto in Champions League.20:09

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre tedesche nelle principali competizioni europee, mantenendo sempre la porta inviolata (due contro il Bayer Leverkusen nella Champions League 2019/20, due contro il Friburgo nell’Europa League 2022/23).20:09

1' Inizia il primo tempo di LEIPZIG-JUVENTUS!21:00

3' La Juventus cerca subito il varco con Yildiz che si abbassa sulla linea dei centrocampisti e prova l'imbucata per Vlahovic: la difesa del Leipzig libera velocemente.21:03

4' Grandissima occasione per il Leipzig con Openda che scappa in profondità: scontro con Bremer che crolla, il centravanti belga entra in area e crossa con Kalulu che interviene in maniera decisiva e determinante.21:04

7' Sostituzione Juventus: esce Gleison Bremer a causa di un problema al ginocchio sinistro, al suo posto entra Federico Gatti.21:07

9' Ottimo spunto della Juventus con Koopmeiners che prova ad innescare Vlahovic, decisivo l'intervento di Raum in copertura.21:09

12' Sostituzione Juventus: esce Nico González per un problema di natura muscolare, entra al suo posto Francisco Conceição.21:13

15' La Juventus esce bene, con classe e imbuca con efficacia per Koopmeiners, sicuramente il più vivace in questi primi 15 minuti di gioco.21:17

17' Ancora Koopmeiners fastidioso per la difesa del Leipzig: ottimo inserimento dell'olandese che non riesce però a concludere con precisione.21:18

19' Senza dubbio la Juventus più pimpante in questa prima metà di primo tempo, il Leipzig però si difende con ordine e prova a colpire in contropiede.21:22

22' Dopo poco più di 20 minuti di gioco, la statistica del possesso palla vede la Juventus nettamente in vantaggio con il 57%.21:25

25' La Juventus continua in una gestione del possesso lucida e ordinata, il Leipzig si chiude con un 4-4-2 molto lungo ma stretto.21:26

28' Ancora Koopmeiners, questa volta dalla distanza: tiro di sinistro che termina però parecchio alto sopra la traversa.21:29

29' Grandissima occasione per la Juventus con Vlahovic che devia sul tiro di Fagioli: bravo Gulacsi nell'intervento.21:30

30' GOL! LEIPZIG-Juventus 1-0! Rete di Benjamin SESKO! Splendida rete dello sloveno che aggancia di sinistro e lascia partire un missile terra area da posizione ravvicinata, imparabile per Di Gregorio. La palla tocca la traversa e si insacca.21:32

33' Problema fisico per Lois Openda, necessario l'intervento dello staff medico per le cure del caso.21:35

36' Tentativo di pallonetto dalla lunga distanza di Openda, bravo Di Gregorio a non farsi sorprendere.21:38

40' Il Leipzig prova a sfruttare il momento positivo: cross pericoloso per l'ottimo inserimento di Raum, bravo però Savona in copertura.21:41

42' Azione confusa della Juventus, il Leipzig riesce a difendersi e a ripartire: determinante la chiusura di Kalulu.21:45