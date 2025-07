Inter-Donnarumma, Raiola tiene la porta aperta: idea De Winter per la difesa, il Parma spara alto per Leoni

Il procuratore a colloquio con la società nerazzurra non esclude nulla: "Hanno già un portiere, ma se dovesse partire...". Il Galatasaray infatti insiste per Sommer e il numero uno del Psg rimane alla finestra

Avrebbe del clamoroso, sarebbe clamoroso: Gigio Donnarumma, portiere del Psg campione d’Europa, ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe diventare un pezzo pregiato del calciomercato di quest’anno.

Donnarumma, clamorosa ipotesi Inter

Anche per l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia, sempre a Milano, sponda nerazzurra. Una voce che si era diffusa alcuni mesi fa, e che ora potrebbe ritornare d’attualità a seguito della visita di Vincenzo Raiola, procuratore del portiere di Castellammare, nella sede dell‘Inter. Chiaro che, almeno ufficialmente, non si sia parlato del portiere, ma la situazione potrebbe evolversi in tal senso. Il classe 1999 è stato accostato all’Inter, anche per un possibile affare a zero la prossima stagione, ma lo stesso Raiola ha raffreddato i discorsi.

Donnarumma-Inter, Raiola non esclude

Intercettato dai cronisti presenti all’uscita dalla sede, Raiola ha respinto le voci su Donnarumma: “Donnarumma? Un portiere l’Inter già ce l’ha, per ora è tutto tranquillo”. Eppure, proprio il destino di Sommer non è del tutto sicuro, dato che da tempo si è registrato un interessamento del Galatasaray per il portiere svizzero. E se l’Inter vendesse il portiere? “Ah beh – ha risposto Raiola – se lo vendono è un altro conto“. Il procuratore – come riportato da calciomercato.com – ha poi aggiunto: “Però non abbiamo parlato assolutamente di Gigio, non è oggi un discorso. Non è mai partito un discorso con l’Inter, l’ho detto più di una volta. Ad oggi vediamo altre cose che riguardano i giovani, stiamo parlando su come organizzare l’Under 23 e alcuni giocatori nelle giovanili”.

Il Galatasaray vuole Sommer

La sensazione è che Donnarumma, che non ha rinnovato con il Psg, sia alla finestra in attesa di offerte, anche per l’anno prossimo: ma il Galatasaray continua a fare sul serio per Sommer, dopo l’addio di Muslera che ha scelto di giocatore all’Estudiantes in Argentina. Oltre a lui, nella lista del club turco ci sono Ter Stegen, in uscita dal Barcellona, e Mike Maignan del Milan, che però sembra rimarrà almeno un altro anno a Milano. Tutti e tre hanno un solo anno di contratto, ma il Gala ha bisogno adesso di un portiere titolare e farà di tutto per trovarlo.

Inter, Leoni o De Winter

Nel frattempo l’Inter sta lavorando al ringiovanimento della rosa, in particolare in difesa se Acerbi dovesse dire addio. Il club nerazzurro ha messo nel mirino in particolare due giovani difensori, Giovanni Leoni (2006 del Parma) e Koni De Winter (2002 del genoa). Il primo è valutato tra i 35 ed i 40 milioni, valutazione ritenuta eccessiva dal club di via Durini che sta deviando sul belga dei rossoblù. Il Genoa lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma l’Inter deve liberare almeno una casella in difesa prima di presentare un’offerta ufficiale.