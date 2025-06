Inter-Parma, asse caldo: dopo Chivu, Marotta e Ausilio vogliono Bonny, Bernabé e Leoni

Parola d'ordine, ringiovanire la rosa: i tre giovani talenti gialloblù al centro di un vertice tra i dirigenti nerazzurri e l'ad Cherubini. Il neo tecnico nerazzurro li ha allenati nella seconda parte della stagione e li conosce bene

Parola d’ordine, ringiovanire: fa nulla se questo potrebbe non piacere e compiacere del tutto i tifosi, ma il modo in cui l’Inter ha concluso la stagione non ha lasciato dubbi di sorta. Servono nuove leve, nuovi stimoli, e gambe che non rischino di crollare nella fase clou dell’annata.

Inter, si cambia tutto

D’altronde, un campionato perso in quel modo e una finale di Champions praticamente mai giocata, gridano ben più di una semplice vendetta al cielo: il ciclo dell’Inter di Simone Inzaghi è finito, bisogna ripartire. E se Chivu ha rappresentato la prima scelta, da qualcuno giudicata avventata, ora bisogna mettere mano alla squadra. Ausilio e Marotta sanno sin troppo bene quali siano le priorità, e martedì sera sono stati a cena, assieme a Dario Baccin, con l’ad del Parma Federico Cherubini. Come riporta Sport Mediaset, si è trattato di un incontro di “cortesia” dopo l’operazione che ha portato il tecnico romeno sulla panchina nerazzurra ma certamente si è parlato anche di mercato.

Bonny è il primo rinforzo

Ci sono infatti tre calciatori gialloblù nel mirino dei dirigenti nerazzurri: il primo è Ange-Yoan Bonny, individuato come uno dei due rinforzi previsti per il reparto offensivo. Il 21enne attaccante francese, 6 gol in 37 presenze quest’anno con la maglia dei ducali, piace molto al club vicecampione d’Italia. Chivu lo ha allenato nella seconda parte di stagione a Parma, e ne ha tantissima stima: è considerato il perfetto vice-Thuram, per qualità atletiche e capacità di attaccare la profondità. Il Parma lo valuta tra i 20 ed i 25 milioni, ed è probabile che a luglio l’Inter farà la sua offerta.

Bernabè, il talento fragile

Il terzetto Correa-Arnautovic-Taremi, d’altronde, non ha mai fornito le garanzie necessarie alle spalle della coppia titolare, dunque il restyling è alle porta. Nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche il talentuoso centrocampista offensivo Adrian Bernabé, talento cristallino in mezzo al campo ma frenato dagli infortuni nella stagione appena conclusa. Spagnolo classe 2001, può giocare sia da mezz’ala che da trequartista: soltanto 21 le presenze quest’anno, a causa di alcuni fastidiosi infortuni muscolari.

Leoni piace: ma occhio alla Juventus

Il terzo giovane talento su cui l’Inter ha messo gli occhi è il difensore centrale Giovanni Leoni, romani classe 2006. Sul difensore romano, però, c’è anche il forte interesse della Juventus: ha un contratto fino al 2029 con il Parma, che vorrebbe tenerlo in rosa almeno per un’altra stagione. Discorso che ovviamente cambierebbe in caso di offerta irrinunciabile: da questo punto di vista, l’Inter potrebbe finanziare il suo acquisto potrebbe con la cessione di Bisseck, che piace in Premier League.