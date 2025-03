L'Inter del futuro con Inzaghi, Pio Esposito rinnova e prenota il Mondiale per Club: Arnautovic e Correa ai saluti

L'Inter pronta a darsi una rinfrescata ma sempre con Inzaghi al timone: si tratta per il rinnovo fino al 2028. Il futuro è verde: ecco gli over 30 con la valigia pronta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter del futuro? Oaktree ha le idee chiare: sarà nel segno della linea verde. Con Inzaghi al timone. Avanti con Simone: il popolo nerazzurro sogna il triplete e la società è al lavoro per blindare il tecnico emiliano. Che al Mondiale per Club potrebbe avere in rosa Francesco Pio Esposito, protagonista in Serie B con lo Specia e prossimo a legarsi all’Inter fino al 2030.

Inter, fiducia a Inzaghi: si lavora al rinnovo

Due volti della stessa città. Se il Milan è a caccia disperata di un nuovo allenatore, l’Inter si tiene stretto il suo. Già, il club di viale della Liberazione non sembra avere dubbi: è Inzaghi l’uomo giusto per avviare un nuovo ciclo, basato su talenti emergenti da forgiare e consacrare e non più su over 30 presi a costo zero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al di là di come finirà la stagione, che sia triplete oppure no, l’ex allenatore della Lazio mette tutti d’accordo, dalla società ai calciatori: ecco il motivo per cui si sta discutendo del rinnovo fino al 2028.

Pio Esposito simbolo della nuova era

Linea verde, si diceva. L’Inter va svecchiata, rinfrescata, modernizzata. E il simbolo del cambiamento è un campioncino che è già di sua proprietà: Francesco Pio Esposito. Diciannove anni, 189 centimetri e già 14 gol in B con lo Spezia, dove sta giocando – benissimo – in prestito. Il re dei bomber del torneo cadetto gode dell’assoluta fiducia della società nerazzurra, che sta per blindarlo così da zittire le tanti voci di mercato che si rincorrono (non è un mistero che piaccia da matti a De Laurentiis, ma occhio anche alla Premer).

Praticamente tutto fatto per il rinnovo. Lo ha annunciato l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo trovato l’accordo con l’Inter fino al 2030, a giorni metteremo nero su bianco”. Resterà nel capoluogo lombardo o sarà mandato a farsi le ossa in club di Serie A? Il procuratore spoilera: “L’indirizzo è quello di proseguire il cammino con l’Inter”. Con cui potrebbe giocare anche il Mondiale per club, anche se in ballo vi sono pure gli Europei Under 21 in Slovacchia.

Arnautovic e Correa via, spazio ai baby

Nell’Inter del domani non ci sarà più spazio per due giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno. Si tratta di Arnautovic e Correa, il cui apporto è stato minimo nell’arco di quest’annata. L’austriaco – 35 anni – è finito più volte nel mirino della tifoseria per prestazioni deludenti e gol divorati; l’argentino s’è visto davvero con il contagocce.

In attacco, oltre a Esposito, il club nerazzurro potrebbe puntare anche su Valentin Carboni, rientrato alla base dopo la rottura del crociato che ne ha condizionato la stagione. Berenbruch, Cocchi, De Pieri rappresentano la meglio gioventù; Susic, il cui acquisto dalla Dinamo Zagabria è stato definito a gennaio, sarà il primo rinforzo della ‘new era’ voluta da Oaktree.