Inter, Lautaro e il sogno triplete: dopo la sosta tour de force decisivo. Il paragone con il dream team di Mourinho

Dopo la vittoria nello scontro diretto con l'Atalanta e il +3 sul Napoli a 9 dalla fine, Lautaro è uscito allo scoperto: "Vogliamo vincerle tutte"

Il blitz di Bergamo e la frenata del Napoli a Venezia fanno sognare il popolo nerazzurro. Nella parole di capitan Lautaro la voglia matta di scrivere la storia, esattamente 15 anni dopo il triplete centrato dall’Inter di Mourinho. L’impresa è difficile, ma possibile. Dopo la sosta, via al tour de force: ecco il calendario che attende la squadra di Inzaghi.

Inter, missione triplete: Lautaro ci crede

Al termine della partita vinta con l’Atalanta Lautaro è uscito allo scoperto: “Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo”. L’argentino non si pone limiti. Del resto, il +3 sul Napoli e il +6 sulla Dea a 9 giornate dalla fine del campionato avvicinano l’Inter allo scudetto, il secondo di fila.

In semifinale di Coppa Italia c’è un (nuovo) derby da affrontare: in questa stagione il Milan ha dato filo da torcere ai cugini, che, però, ora sembrano aver imboccato davvero la strada giusta, a differenza dell’undici di Sergio Conceicao. L’ostacolo principale è rappresentato dal Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions, ma finora in Europa i nerazzurri hanno dimostrato una solidità quasi disarmante che lascia ben pensare in vista del doppio confronto.

Tour de force dopo la sosta: il calendario

Si parte il 30 marzo con la sfida di Serie A a San Siro contro l’Udinese, che la squadra di Inzaghi non può fallire. Il 2 aprile il primo atto della semifinale di Coppa Italia col Milan, tre giorni dopo la trasferta del Tardini col Parma che anticipa la Champions. Già, l’8 aprile l’Inter vola in Germania per l’andata dei quarti col Bayern, quindi la sfida casalinga col Cagliari e il ritorno con la corazzata di Kompany il 16 aprile.

Non c’è tempo per rifiatare, perché il 20 – nel giorno di Pasqua – i nerazzurri saranno di scena al Dall’Ara per uno degli impegni più complicati nella corsa scudetto: la partita col Bologna di Italiano, sempre più lanciato per il quarto posto come testimonia la manita alla Lazio. Non è certo finita: il 23 è in programma il ritorno della semifinale col Milan, cui farà seguito la delicata partita con la Roma. Insomma, nove partite in poco meno di un mese. Nove partite che delineeranno il futuro dell’Inter.

Il calendario dell’Inter:

domenica 30 marzo: Inter-Udinese

mercoledì 2 aprile: Milan-Inter (Coppa Italia)

sabato 5 aprile: Parma-Inter

martedì 8 aprile: Bayen Monaco-Inter (Champions)

sabato 12 aprile: Inter-Cagliari

mercoledì 16 aprile: Inter-Bayern Monaco (Champions)

domenica 20 aprile: Bologna-Inter

mercoledì 23 aprile: Inter-Milan (Coppa Italia)

domenica 27 aprile: Inter-Roma

Inter, il confronto con il dream team di Mourinho

Nella stagione 2009/10, a questo punto del campionato, l’Inter di Mourinho, attualmente impegnato a battagliare con gli arbitri in Turchia, aveva 60 in punti in classifica (4 in meno rispetto a quella di Inzaghi), con un margine di vantaggio di una lunghezza sul Milan e di quattro sulla Roma. I nerazzurri persero anche la vetta alla 33a giornata, salvo poi riconquistarla due turni dopo grazie al clamoroso harakiri interno della Roma con la Sampdoria.

In Coppa Italia lo squadrone dello Special One se la vide con la Fiorentina in semifinale, mentre di ben altro spessore fu l’avversario ai quarti di Champions. Già, l’Inter superò il Cska Mosca con un doppio 1-0, mentre questa volta l’asticella si alza notevolmente visto che Lautaro &co. dovranno misurarsi col Bayern Monaco. Sì, proprio quel Bayern che l’undici di Mou stese nella finalissima del Santiago Bernabeu grazie a una doppietta di Diego Milito.