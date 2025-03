Pagelle Atalanta-Inter 0-2: Augusto-Lautaro per il blitz scudetto, Ederson e Bastoni ingenui, Retegui flop

Top e flop della partita Atalanta-Inter, valevole per la 29a giornata di serie A 2024/2025: nerazzurri a +3 sul Napoli, ok Calhanoglu, Thuram spreca. Hien e Kolasinac sbandano.

Colpaccio dell’Inter, che batte l’Atalanta nello scontro diretto per lo scudetto e vola a +3 sul Napoli, frenato dal Venezia. Scatto forse decisivo dei campioni d’Italia nella corsa al tricolore: a decidere la sfida del Gewiss i gol di Carlos Augusto e Lautaro. Male Thuram e Retegui; espulsi Ederson, Gasperini e Bastoni.

Atalanta-Inter: subito palo Thuram

L’Inter parte forte nonostante un Gewiss versione catino infernale: al ‘7 splendida combinazione tra Thuram e Lautaro e Tikus, a tu per tu con Carnesecchi centra il palo interno. L’azione prosegue: il portiere dell’Atalanta salva su Mkhitaryan e Kolasinac su Carlos Augusto.

La risposa della Dea è in un colpo di testa di Pasalic su cui si supera Sommer. È il classico guizzo che cambia l’inerzia del (big) match. Gli orobici guadagnano campo: i ritmi sono alti ma il posticipo del sunday night non si sblocca.

Carlos Augusto-Lautaro, Ederson-Gasp espulsi

A inizio ripresa la gara si ferma per quasi sette minuti per il malore accusato da un tifoso ospite. Appena l’incontro riparte, la squadra di Inzaghi passa in vantaggio: calcio d’angolo di Calhanoglu e colpo di testa vincente di Carlos Augusto, lasciato colpevolmente solo in mezzo all’aria.

I guai sugli esterni per l’allenatore dell’Inter non finiscono mai: al 65′ anche Dumfries è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare, entra Bisseck. Nel finale ingenuità di Ederson, che si fa espellere da Massa per proteste beccandosi due gialli in una manciata di secondi. All’87’ Lautaro chiude i conti e viene espulso anche Gasperini per le proteste in seguito al rosso mostrato a Ederson. Altro rosso nel recupero: fuori Bastoni.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 6: Abbassa la saracinesca su Mkhitaryan dopo il palo di Thuram e poi su Frattesi nel finale.

Abbassa la saracinesca su Mkhitaryan dopo il palo di Thuram e poi su Frattesi nel finale. Djimsiti 6: Il migliore del terzetto difensivo: il nazionale albanese non commette errori (dal 75′ Samardzic : sv).

6: Il migliore del terzetto difensivo: il nazionale albanese non commette errori (dal 75′ : sv). Hien 5: Brutto cliente, Thuram. Il figlio d’arte gli va subito via, ma per sua fortuna colpisce il palo.

Brutto cliente, Thuram. Il figlio d’arte gli va subito via, ma per sua fortuna colpisce il palo. Kolasinac 5: Mura Carlos Augusto nell’azione che fa tremare il Gewiss dopo una manciata di secondi dall’inizio della partita. Ma come Hien è tutt’altro che perfetto in occasione del gol degli ospiti.

Mura Carlos Augusto nell’azione che fa tremare il Gewiss dopo una manciata di secondi dall’inizio della partita. Ma come Hien è tutt’altro che perfetto in occasione del gol degli ospiti. Bellanova 5,5: Dopo 3′ uno sciagurato colpo di tacco innesca Thuram facendo infuriare Gasperini. Impreciso (dal 59′ Ruggeri : 5,5).

Dopo 3′ uno sciagurato colpo di tacco innesca Thuram facendo infuriare Gasperini. Impreciso (dal 59′ : 5,5). De Roon 6: Uomo d’ordine del centrocampo orobico, confeziona un assist delizioso per Pasalic. Ma Sommer alza il muro.

Uomo d’ordine del centrocampo orobico, confeziona un assist delizioso per Pasalic. Ma Sommer alza il muro. Ederson 5: Corsa e grinta: lì in mezzo il brasiliano non si risparmia mai. Ma rovina la sua gara per eccesso di proteste: due gialli in pochi secondi, espulso.

Corsa e grinta: lì in mezzo il brasiliano non si risparmia mai. Ma rovina la sua gara per eccesso di proteste: due gialli in pochi secondi, espulso. Zappacosta 6: Molto meno devastante rispetto alle ultime uscite.

Molto meno devastante rispetto alle ultime uscite. Pasalic 6: Gasp sceglie il suo equilibratore, che ripaga la fiducia del tecnico con un colpo di testa su cui si supera Sommer (dal 59′ De Ketelaere : 5,5).

Gasp sceglie il suo equilibratore, che ripaga la fiducia del tecnico con un colpo di testa su cui si supera Sommer (dal 59′ : 5,5). Retegui 5: Poco servito e ben marcato da Acerbi. Anonimo (dal 75′ Maldini : sv).

Poco servito e ben marcato da Acerbi. Anonimo (dal 75′ : sv). Lookman 6: Quando aumenta i giri del motore, i difensori nerazzurri faticano a contenerlo. Il tunnel al campione del mondo Pavard è la persa della sua partita, ma non è continuo (dall’84’ Brescianini : sv).

Quando aumenta i giri del motore, i difensori nerazzurri faticano a contenerlo. Il tunnel al campione del mondo Pavard è la persa della sua partita, ma non è continuo (dall’84’ : sv). Allenatore Gasperini 5: Il Gewiss resta un tabù. L’Atalanta continua a non vincere al Gewiss né riesce a sfatare il tabù Inter.

Le pagelle dell’Inter