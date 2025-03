Inter in pole position per Arda Guler, arriverà in prestito dal Real Madrid: e Nico Paz si allontana

Secondo Sport Mediaset, i nerazzurri sono in pole position per acquisire in prestito il talento turco, che ha già dato l'ok al trasferimento a Milano: ma il suo arrivo bloccherebbe l'approdo di Nico Paz alla corte di Inzaghi

Se ci sono molti lavori da fare, è normale iniziare il prima possibile. E l’Inter, a prescindere dal risvolto che prenderà la parte finale della stagione, avrà molto da fare nella prossima sessione di mercato. Tra delusioni, infortuni, offerte faraoniche e carta d’identità che avanza, la formazione nerazzurra potrebbe essere rivoluzionata.

Inter, aria di ringiovanimento

Tra i sicuri partenti ci sono infatti Joaquin Correa e Marko Arnautovic, oltre a Davide Frattesi che potrebbe andare via per trovare più spazio. Senza dimenticare Henrikh Mkhitaryan, il cui contratto scadrà nel 2026. Tutti questi indizi portano a pensare che la dirigenza nerazzurra voglia ringiovanire l’età media della rosa, pur mantenendone intatta la struttura: ringiovanire, ma senza perdere di vista la qualità. E per questo motivo l’asse con il Real Madrid attorno a due nomi in particolare è sempre più caldo: si tratta di Arda Guler e Nico Paz.

Nico Paz e Arda Guler, fantasia al potere

Entrambi sono di proprietà del club spagnolo, che molto probabilmente non li ritiene ancora “pronti”: il gioiellino turco, infatti, venne preso dal Fenerbahce per 18 milioni più bonus, ma sta giocando poco. In questa stagione 24 presenze tra Liga e Champions, di cui soltanto 7 da titolare con tre gol messi a segno: Guler ha 20 anni, ha un contratto sino a giugno 2029 e l’Inter sarebbe interessata – stando a quanto riporta SportMediaset – a prendere in prestito il giocatore su cui il Real vorrebbe possibilmente continuare a detenerne il controllo. Cessione in prestito, o cessione inserendo il diritto di recompra: questa l’idea dei Blancos. I contatti tra gli iberici e l’Inter risultano essere ben avviati, e lo stesso Guler avrebbe dato l’ok all’operazione, forte anche della presenza di Calhanoglu a Milano.

Arda Guler viene, Nico Paz va

Il club spagnolo ha investito molto su di lui, ma l’intensa concorrenza a centrocampo ha limitato il suo minutaggio, e nella stagione che porta al Mondiale, difficile immaginare che Guler voglia restarsene in disparte. Il turco guadagna 2,5 milioni netti, quindi ci sono margini ampi per un accordo economico. L’arrivo del turco, però, presupporrebbe la rinuncia per i nerazzurri a Nico Paz, attualmente in prestito al Como. Anche in questo caso, il Real Madrid vorrebbe continuare a mantenere il controllo sul giocatore monitorandone le prestazioni: se anche Nico Paz dovesse andare all’Inter, sarebbe difficile vederlo giocare con continuità. Va da sè, dunque, che se Guler dovesse vestire il nerazzurro, l’argentino oggi al Como prenderebbe altre strade.