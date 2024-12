Adani vede Nico Paz all'Inter ma Cassano lo stronca: Sai di chi farebbe la fine?

Il talento spagnolo del Como è nel mirino dei nerazzurri ma dove potrebbe giocare? A Viva el Futbol scoppia la polemica tra i due conduttori

A Como ha fatto la fortuna degli amanti dei giochi di parole (“Cose da Paz”) ma il talento ex Real Madrid, che attualmente sta spingendo i lariani di Fabregas verso acque tranquille, potrebbe fare la fortuna anche di diverse big. Le merengues hanno il diritto di recompra su Nico Paz ma anche in Italia hanno messo gli occhi su di lui e in particolare l’Inter.

Marotta e Inzaghi promuovono Nico Paz

I rapporti, grazie anche a Javier Zanetti, sono ottimi e la stima dei vertici nerazzurri pubblica. Marotta ha detto: “E’ un ottimo giocatore, ma anche i giocatori che abbiamo rispondono ai dettami tattici del nostro mister”, mentre Inzaghi l’ha promosso: “È un giocatore di qualità, con un buon fisico e un ottimo piede. Ha tutto davanti a sé, farà una grandissima carriera: non lo conosco ma me ne hanno parlato molto bene a livello umano. Ha grande qualità”.

Adani vede Nico Paz in nerazzurro

Chi è convinto che Nico Paz farebbe benissimo all’Inter è Lele Adani. L’ex difensore a Viva el Futbol assicura: “Nico Paz è un fattore dentro la partita, è un giocatore diverso dagli altri. Il Como gioca bene, niente da dire. Voci sull’Inter? L’idea è Correa esce e lui entra secondo me. Se vai a variare inserendo Paz, sarebbe stupendo. Lui è un giocatore da Inter. Correa è un sottopunta, ha giocato poco, per me Nico Paz nelle rotazioni ci può stare per mantenere il livello. Perché non può giocare anche come punta di legame?”.

Cassano boccia l’ipotesi

Di parere opposto Antonio Cassano che, dopo aver visto proprio Inter-Como, ne approfitta per lanciare altre frecciate ad Inzaghi: “Nel 3-5-2 può fare anche la seconda punta, ma Thuram sta facendo bene, Lautaro non lo cambi mai. Scordati che Inzaghi possa fare 3-4-1-2 con Nico Paz dietro due punte, scordatelo. Inzaghi non lo smuovi dal 3-5-2, lui è molto integralista. Se cala Mkhitaryan, c’è Zielinski per dire. Puoi prendere chi vuoi, ma Inzaghi non cambia. In Italia raggiunge questi risultati e obiettivi giocando così. A me piace poco come gioca l’Inter, poi vince e vincerà perché la squadra è fortissima. Nico Paz mi piace da impazzire comunque. Inzaghi ha fatto passare un inferno per esempio a Sanchez quando è arrivato vi ricordo.

“Lele tu ti ricordi due anni fa con Sanchez? L’ha fatto, perché lui come idea fa giocare sempre questi due giocatori avanti. A meno che possano fare una plusvalenza clamorosa su Thuram, ma questa è un’altra roba. Perché Thuram in Inghilterra secondo me, o il Paris Saint-Germain, da quello che si può immaginare, fanno una plusvalenza clamorosa, 70-80 milioni. L’hai preso a zero, oggi vale 60, 70, 80, vai più o meno quelle cifre. Ma io non posso pensare che determinati tipi di giocatori possano essere un problema. Nico Paz è da Inter, il problema è: va all’Inter, gioca? Io ne dubito, ma non perché lui non è forte, perché ci sono delle situazioni dove ti portano a giocare sempre i soliti”.