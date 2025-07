Serie A, mercato fermo: il confronto con le spese folli del Liverpool è impietoso. 'Real' Como unica eccezione

L'ambizioso Como di Fabregas è l'unico club del Belpaese che figura nella top ten europea delle squadre che hanno speso di più: l'ultimo colpo arriva ancora da Madrid

In Italia il mercato non è ancora decollato. E il confronto con la Premier League è ancora una volta impietoso. Anzi, basta paragonare quanto hanno speso finora le 20 squadre della Serie A e il solo Liverpool campione d’Inghilterra per rendersi conto della distanza siderala che separa i due tornei. La vera eccezione nel Belpaese è rappresentata dal ricco e ambizioso ‘Real Como‘: l’ultimo acquisto arrivato da Madrid fa schizzare i lariani nella top ten dei club europei che finora hanno speso di più.

Serie A, mercato in stand-by: il confronto col Liverpool

Tenendo solo dei nuovi acquisti e non delle spese sostenute per i riscatti dei prestiti, la 20 squadre di Serie A hanno finora investito quasi 330 milioni di euro. Praticamente quanto il solo Liverpool in Premier League. Già, i Reds stanno facendo la voce grossa sul mercato a suon di acquisti clamorosi.

Per quattro colpi il club guidato dall’olandese Arne Slot ha staccato assegni per un valore totale di – udite, udite – oltre 300 milioni di euro. Siamo lontani anni luce dalle risorse di cui dispongono le big italiane: 125 milioni sono serviti per assicurarsi il gioiello tedesco Florian Wirtz, 47 per la meteora ex Milan Milos Kerkez, 40 per Jeremie Frimpong e 90 per l’attaccante dell’Eintracht Francoforte Hugo Ekitike, che va solo ufficializzato.

Eccezione Como: i lariani sono sempre più Real

Ora allarghiamo il discorso anche ai prestiti ed ecco che il club che ha speso di più in Italia diventa il Como senza limiti dei fratelli Hartono. I lariani sono gli unici ad aver sfondato il tetto dei 100 milioni in Italia grazie all’ultimo acquisto messo a segno ancora una volta dal Real Madrid. Si tenta il Nico Paz-bis, anche se questa volta è stato ingaggiato un difensore, ritenuto tra i gioielli della Castilla.

Si chiama Jacobo Ramon ed è un centrale classe 2005 che conta sei presenze in prima squadra, di cui una – per un totale di 23 minuti in campo – al Mondiale per Club nella sfida contro il Salisburgo. Il Como lo ha pagato 2,5 milioni di euro, ma i blancos si sono assicurati il diritto di recompra – proprio come per Nico Paz – oltre al 50% sulla futura rivendita. Con questa operazione i lombardi hanno speso fino 104 milioni: ciò significa primo posto in Italia e nono nella top ten europea, che è dominata principalmente dalle squadre inglesi.

Le spese delle altre italiane: ecco chi è sul podio

Già dieci le operazioni concluse dal Como, il cui acquisto di punta è rappresentato dal talentuoso esterno offensivo del Betis Jesus Rodriguez, pagato 22,5 milioni.

A sorpresa l’argento va assegnato all’Atalanta con 78 milioni. La Dea si è assicurata Sulemana e Ahanor per 18 e 17 milioni, destinando le sue risorse soprattutto ai riscatti dei prestiti. Continuerà a investire il Napoli campione d’Italia, al momento terzo con acquisti per 74 milioni.