Como, Cristiano Ronaldo chioccia dei gioielli di Fabregas: il sogno prende quota

Nonostante il recente rinnovo a cifre astronomiche con l'Al Nassr, per i bookie CR7 può trasferirsi alla corte di Fabregas, che ha già avuto rinforzi per oltre 110 milioni

Nonostante il recente rinnovo da mille e una notte con l’Al Nassr, per i bookie prede quota il sogno Cristiano Ronaldo per il Como. Fantacalcio? Chissà. Ma gli oltre 110 milioni già investiti dal club lariano per rinforzare l’organico a disposizione di Fabregas fanno sognare i tifosi. Che, ora, non si pongono limiti.

Como, mercato da urlo per l’Europa

Centrata la salvezza senza affanni, il club che vanta la proprietà più ricca della massima serie grazie alle risorse dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono ha deciso di alzare l’asticella. Nel mirino c’è l’Europa. E per raggiungerla non si sta badando a spese.

Tra riscatti e volti nuovi il Como è protagonista di una campagna acquisti da top club. A Fabregas sono stati regalati alcuni tra i migliori talenti in circolazione: da Jesus Rodriguez a Baturina, da Addai e Kuhn. Solo per questi quattro calciatori sono stati staccati assegni per 86 milioni. La meglio gioventù per puntare il più in alto possibile.

Cristiano Ronaldo per Fabregas: il sogno prende quota

Solo di recente Cristiano Ronaldo ha sciolto le riserve, firmando il rinnovo con l’Al Nassr fino al 2027. Per l’asso portoghese, reduce dal trionfo in Nations League, contratto record da 208,4 milioni di euro l’anno, senza tener conto degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni.

Ciò nonostante, per i bookie il possibile trasferimento del cinque volte Pallone d’Oro alla corte di Fabregas non è affatto una fantasia di mezz’estate. Basta dare uno sguardo alle quote: come riporta Agipronews, il ritorno dell’ex Juventus in Serie A è dato a 12 su Sisal e a 15 su Snai.

CR7 versione chioccia: è solo una suggestione di mercato?

Il tempo dirà se si tratta solo di una suggestione di mercato, certo è che l’eventuale approdo di Ronaldo al Sinigaglia – lo stadio preferito dalle celebrità di Hollywood – sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato sfavillante.

A quarant’anni e con l’obiettivo di tagliare il traguardo dei mille gol in carriera, il fenomeno dell’Al Nassr potrebbe fare da chioccia ai gioielli di Fabregas, portando in dote quella mentalità vincente che lo ha reso uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.