Al Nassr: Ronaldo non lascia, maxicontratto per altri due anni alla ricerca del record

Cr7 ha sciolto le riserve subito dopo l'addio di Pioli: avanti con l'Al Nassr fino al 2027. Ed è sempre più Paperone: quanto guadagnerà

Per un Pioli che va, un Ronaldo che resta. Solo una coincidenza? Chissà. Prendiamo per buono il saluto del portoghese al suo ex tecnico e annunciamo il rinnovo del contratto con l’Al Nassr fino al 2027. Ovviamente a cifre mostruose. E con due obiettivi ben precisi: il Mondiale del prossimo anno e i mille gol in carriera.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha sciolto le riserve

Inutile girarci intorno: il Mondiale per club lo ingolosiva. La voglia di misurarsi con una nuova competizione, il desiderio di regalarsi un’altra sfida con Messi mentre avanza quella dei 17enne Yamal e Mastantuono che caratterizzerà il Clasico per chissà quanti anni, e la possibilità di aumentare il proprio bottino di reti con l’appoggio del presidente della Fifa Infantino che sperava di vederlo negli States.

Ecco alcuni dei fattori che hanno pesato sulla scelta di Cristiano Ronaldo di mettere in dubbio il rinnovo con l’Al Nassr. Ora, però, è arrivato l’annuncio ufficiale: avanti insieme fino al 2027, ovvero fino ai 42 anni. Eterno. L’ex Juventus continuerà a essere il testimonial di una Saudi Pro League che vuole attirare nuove superstar come Theo Hernandez e Osimhen.

Non solo il Mondiale: i dubbi di CR7

Guarda un po’, il rinnovo di Ronaldo è stato annunciato subito dopo l’addio di Pioli. Non è un mistero che tra i due la scintilla non sia mai scattata. A dire il vero, più da parte del lusitano. Perché, avrà pure 40 anni, ma Cristiano è una sorta di cyborg programmato per vincere.

E in questa stagione l’Al Nassr, nonostante i suoi 25 gol in campionato che lo hanno incoronato capocannoniere, non è mai stato in lotta per il titolo. Nella Champions League asiatica è andata male e, per giunta, la squadra di Riad neppure è riuscita a qualificarsi alla prossima edizione.

Maxicontratto e il record da raggiungere

Le cifre del prolungamento sono da brividi: CR7 guadagnerà 200 milioni di euro a stagione. Insomma, sempre più Paperone. E con in testa l’obiettivo di raggiungere quota mille gol. Gli manca poco, vista la frequenza con cui va a bersaglio in Arabia Saudita.

Sono 938 le reti realizzate dal cinque volte Pallone d’Oro, che in Saudi Pro League ha timbrato il cartellino in 93 occasioni su 105 presenze. Con le due stagioni da disputare con la maglia dell’Al Nassr, gli impegni col Portogallo e i Mondiali 2026 a cui non intende rinunciare, riuscirà sicuramente a battere l’ennesimo record della sua straordinaria carriera.