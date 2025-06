Cristiano Ronaldo: la decisione sul rinnovo con l'Al Nassr, l’inatteso saluto a Pioli e il fango su Georgina

Tra decisioni importanti, messaggi inaspettati e nuove voci sulla sua vita privata, sono ore turbolente per il fuoriclasse portoghese

Sono giorni e ore concitate per la “galassia CR7”. Cristiano Ronaldo avrebbe, infatti, deciso il proprio futuro e fatto la propria scelta sul rinnovo con l’Al Nassr. Tra una valutazione e l’altra, il fuoriclasse portoghese ha avuto modo anche di inviare un messaggio per certi versi inatteso a Stefano Pioli e incassato le non certo piacevoli dichiarazioni di un ex collega di Georgina sull’inizio della loro relazione.

Ronaldo rinnova con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo sembrerebbe aver definitivamente rotto gli indugi e scelto il proprio destino. Dopo settimane di speculazioni e voci di mercato, con il rinnovo del contratto che lo lega all’Al Nassr in scadenza il 30 giugno in bilico, il fuoriclasse portoghese pare essere giunto a una decisione.

A svelare l’arcano è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che spiega come CR7 e il club saudita sarebbero arrivati a un accordo per proseguire insieme ancora un anno. Rinnovo, dunque, fino al 30 giugno 2026 per il fuoriclasse portoghese fresco vincitore della Nations League. Nell’accordo dovrebbe essere inserita anche una clausola per un’ulteriore stagione, prolungamento che porterebbe Cristiano a giocare fino a 42 anni.

Pioli lascia l’Arabia, il saluto di CR7

Intanto, chi dice addio all’Al Nassr e all’Arabia dopo appena nove mesi è Stefano Pioli, la cui fine del rapporto è stata annunciata dal club con un comunicato ufficiale sui propri canali: “Il club annuncia ufficialmente la fine del rapporto contrattuale con l’allenatore della prima squadra Stefano Pioli. Apprezziamo gli sforzi fatti da lui e dal suo staff e gli auguriamo ogni successo”, si legge. In Arabia, Pioli ha chiuso la stagione senza trofei, chiudendo al terzo posto in campionato e venendo eliminato in semifinale dalla Champions League asiatica.

Ed è proprio il post dell’Al Nassr che Cristiano Ronaldo ha scelto di condividere per rivolgere il proprio personale saluto social il suo ex allenatore. “Grazie di tutto” scrive in italiano perfetto CR7, che non ripete l’errore diventato poi un meme ai tempi dell’addio alla Juventus, omaggia il tecnico promesso sposo alla Fiorentina e, in un certo senso, getta acqua sulle dicerie di un rapporto complesso.

Rivelazioni choc sulla relazione con Georgina

In queste ore, Cristiano è poi finito, suo malgrado, anche al centro della cronaca rosa, con dichiarazioni choc che hanno gettato ombre sull’inizio della relazione con Georgina Rodriguez. Da sempre presentata come un colpo di fulmine tra una Cenerentola e il suo principe azzurro, con il fuoriclasse che avrebbe corteggiato la sua dolce metà mentre lavorava come commessa in una boutique di Gucci a Madrid, la realtà potrebbe essere molto diversa.

Un incipit da fiaba che, stando alle dichiarazioni rilasciate alla trasmissione TardeAR da Pablo Boone, ex collega di Georgina da Gucci, potrebbe però essere solo una “montatura” costruita ad hoc per oscurare la narrazione completamente differente. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e, stando alle rivelazioni di Boone, “Cristiano avrebbe cercato di far credere di averla vista in negozio, di essersi innamorato e di essere tornato finché non ha ottenuto un appuntamento”.

Una realtà costruita ad hoc

“Tutte bugie. Lo sanno tutti – ha proseguito l’uomo – che Ronaldo e Georgina si sono conosciuti all’Opium, un club di Madrid. Così come è risaputo che in precedenza lei era stata con altri personaggi famosi. Lavorava come ragazza immagine, era molto altezzosa e arrogante. Lo è sempre stata. Se non si fosse messa con Ronaldo lo avrebbe fatto con qualcuno altro dello stesso livello”.

“Quando è iniziata la relazione, il team marketing di Cristiano ha scelto di ripulire la sua immagine e tenere tutti allo scuro sul fatto che i primi incontri fossero avvenuti nelle sale private della discoteca…”, ha concluso Boone raccontando la sua versione alla trasmissione della televisione spagnola.