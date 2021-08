Cristiano Ronaldo, addio con gaffe alla Juve: tifosi scatenati

Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Juventus ma non sono mancati i colpi di scena. Il portoghese infatti, fino a ieri, sembrava destinato alla corte di Guardiola al Manchester City ma alla fine nelle ultime ore è cambiato tutto.

Ronaldo è atterrato sì a Manchester, ma sponda United. Un ritorno per il 5 volte Pallone d’Oro, che all’Old Trafford ha lasciato dei bellissimi ricordi vincendo una Champions League e diversi titoli nazionali tra il 2003 e il 2009. L’ex Juventus saluta così la Serie A e riabbraccia Solskjaer, ex compagno di squadra proprio ai Red Devils.

Dopo l’annuncio ufficiale dello United su Twitter con tanto di “Bentornato a casa”, Cristiano Ronaldo ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi bianconeri e alla Juventus, dopo 3 anni passati a Torino in cui ha vinto principalmente due scudetti, senza alzare però la Champions League.

Questo il post di CR7 pubblicato su Instagram: “Oggi parto da un club fantastico, il più grande d’Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tiffosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di ringraziare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque abbiamo scritto una bella storia insieme. ‘Juve, storia di un grande amore, Bianco che abbraccia il nero, Coro che si alza davvero, Juve per sempre sara…’. Sarò sempre uno di voi. Ora fare parte della mia storia, come sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tiffosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore”.

Non sono mancati commenti ironici per gli errori in italiano di Ronaldo. Anche in una storia ad esempio il portoghese ha scritto “Grazzie a tutti”, un errore da matita blu che non è passato inosservato. In tanti poi non hanno gradito il “tradimento” a pochi giorni dalla fine di mercato. E’ stato approvato invece il discorso di Allegri, sottolineato dal popolo bianconero: “I campioni passano, la Juventus resta”.

OMNISPORT | 27-08-2021 19:34