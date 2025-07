Fenerbahce-Lazio, moviola: arbitro sotto accusa, a Istanbul finisce sempre così

La prova dell’arbitro Kukuc nell’amichevole all’Ülker Stadium di Istanbul analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito solo un giocatore

Nato ad Adana, classe ’92, Zorbay Küçük – la scelta per l’amichevole Fenerbahce-Lazio – non ha esperienza a livello internazionale ma è assai stimato in patria. Nella passata stagione ha diretto 20 gare in Super Lig ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

E’ stato il terzo incrocio tra le due squadre. In Europa League gli altri due incontri: il 4 aprile del 2013, penalizzati dall’arbitraggio di Willie Collum, i biancocelesti persero per 2-0 tra mille proteste a Istanbul. Inutile per la Lazio l’1-1 dell’Olimpico, fu il Fenerbahce a staccareil pass per le semifinali.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Sancaktar e Caner Özaral con IV ufficiale: İlker Yasin Avcı, l’arbitro ha ammonito solo Zaccagni.

Fenerbahce-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3’ Zaccagni subisce un fallo da Muldur. L’arbitro assegna punizione, ma non estrae il cartellino, nonostante l’intervento fosse piuttosto duro. Al 39′ scintille in campo tra Cancellieri e Archie Brown, interviene anche l’arbitro che prova a riportare ordine. Al 45′ Zaccagni protesta con l’arbitro e si prende il primo giallo del match, episodio che ha acceso gli animi in campo e sugli spalti. Nella ripresa dubbi sul gol dei turchi: al 60′ Guendouzi perde palla sotto pressione, e Kahveci ne approfitta per segnare ma le immagini mostrano un possibile fallo su Guendouzi non sanzionato, che ha permesso al Fenerbahçe di sbloccare il match. Dopo il recupero la gara finisce 1-0 per il Fenerbahce.