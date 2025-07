Cuadrado si rituffa in Serie A: accordo a sorpresa col Pisa, contratto annuale per l'ex Juve, Inter e Atalanta

Altra avventura nel massimo campionato italiano per l'esterno colombiano, in A dal 2009. Un rinforzo utile per Gilardino e la sua squadra, alla ricerca della salvezza.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Juan Cuadrado non molla, anzi. Il Panita è pronto a vivere una nuova avventura, sempre in Serie A dato che l’Italia è ormai la sua casa fin dal 2009 con la parentesi Chelsea unica eccezione. Il 37enne colombiano sta infatti per firmare un contratto annuale col neopromosso Pisa. Ancora nerazzurro, insomma, dopo quello dell’Inter e quello successivo dell’Atalanta.

Contratto di un anno per il Panita

Il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, si è fatto un bel regalo di compleanno. E lo ha fatto a tutta Pisa portando sotto la Torre Pendente Juan Cuadrado. Il terzino colombiano ha firmato un contratto di un solo anno con il sodalizio toscano, dopo essersi svincolato poco più di un mese fa dall’Atalanta. All’operazione lavorava a fari spenti da settimane il suo agente Alessandro Lucci che oggi, dunque, lo consegna nelle mani di Alberto Gilardino nonostante la concorrenza del Valencia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una vita spesa in Italia vincendo titoli

Cuadrado non ha bisogno di molte presentazioni. Il 37enne di Necoclí gioca in Italia da una vita. Dal 2009 in pratica quando l’Udinese lo ha portato nel Belpaese facendogli vivere un paio di stagioni di apprendistato. L’esplosione è avvenuta però nel Lecce, nonostante la retrocessione della squadra. Da lì, infatti, è arrivata la chiamata della Fiorentina e quella successiva poi del Chelsea.

In Inghilterra mesi di saudade, figli di un ambientamento mai realmente avvenuto. Così la Juventus gli regala il ritorno in Serie A: in bianconero il Panita ha giocato la bellezza di 8 stagioni vincendo 5 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 4 Coppe Italia. La Vecchia Signora, però, gli ha dato il benservito nel 2023, approfittando della scadenza del contratto. Da lì il tradimento con l’Inter, mai perdonato dai supporter di Madama, e quindi l’Atalanta.

Un rinforzo di lusso per Gilardino

Adesso riparte da Pisa, quindi, Juan Cuadrado. Dalla sua ha sicuramente l’esperienza, qualità certamente utile per una neopromossa. Se dal punto di vista fisico non potrà garantire la brillantezza degli anni migliori, tecnicamente sarà un elemento di indiscutibile qualità per Gilardino. Ora ai nerazzurri serve una punta: il prescelto pare essere Nzola. In questo caso un calciatore da rilanciare dopo anni difficili. Non è il caso del colombiano, però, ancora sul pezzo e ancora con tanta voglia di Italia.